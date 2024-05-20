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MOSSAD’dan dikkat çeken Reisi mesajı! Tek kelime ile olay gönderme

MOSSAD’dan dikkat çeken Reisi mesajı! Tek kelime ile olay gönderme

İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı Abdulnahiyan başta olmak üzere helikopterdeki herkesin öldüğü açıklandı. İsrail istihbarat servisi MOSSAD’dan dikkat çeken mesaj yayınlandı.

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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan ABD yapımı helikopterin enkazına saatler sonra ulaşıldı. Reisi ve Dışişleri Bakanı Abdulnahiyan başta olmak üzere helikopterdeki herkesin öldüğü açıklandı. İsrail istihbarat servisi MOSSAD’dan dikkat çeken mesaj yayınlandı.

Helikopter kazası geçiren Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki yetkilileri arama çalışmaları sonunda kötü haber geldi. İran liderinin cansız bedeni düşen uçağın enkazında bulundu.

İranlı yetkililer aynı helikopter kazasında Dışişleri Bakanı Hüseyin Abdulnahiyan'ın da hayatını kaybettiğini duyurdu. Enkaza, Türkiye'nin, helikopter kazasına ilişkin arama faaliyetlerinde görevlendirdiği Akıncı İHA ulaştı. Akıncı İHA’nın tespitlerinin ardından İran Kızılayı da Reisi’nin helikopterinin bulunduğunu duyurdu.

MOSSAD'dan dikkat çeken paylaşım

İran liderinin de hayatını kaybettiği uçak kazası, 'Suikast mi kaza mı?' sorularını da beraberinde getirdi. İran'ın İsrail ile uzun süredir yaşadığı gerginlikler de suikast ihtimalini gündeme getirirken İsrail istihbarat servisi MOSSAD'dan dikkat çeken paylaşım geldi. İbrahim Reisi'nin videosunu paylaşan MOSSAD, 'The End' (Son) yazarak ölüm haberini duyurdu.

İran hükümeti ise yaşanan acı hadisenin kaza mı suikast mi olduğunu araştırdıklarını duyurdu.

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