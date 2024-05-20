Mert Hakan Yandaş: Terör örgütü üyesi Hakan Şükür bana sallamış demek ki doğru yoldayım

FETÖ firarisi Hakan Şükür. derbi maçı sonrası Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'a hakaretler yağdırdı. Şükür'ün sözlerine Yandaş, "Terör örgütü üyesi Hakan Şükür bana sallamış demek ki doğru yoldayım" diye yanıt verdi.

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Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olurken, bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etme fırsatını da tepmiş oldu.

Karşılaşmada Sarı-Kırmızılı taraftarların belki de en çok tepki gösterdiği isim olan Mert Hakan Yandaş alınan bu galibiyet sonrası çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Aslında bütün sezonun senaryosunu seyrettik ama gel gör ki 10 kişi bile onlardan daha iyi takım olduğumuz için bu sefer olmadı kazanamadılar. İnanılmaz bir oyun oynadık, karakter gösterdik. Takımımla gurur duyuyorum. Biliyorum yine bana saldıracaklar 4 yıldır olduğu gibi ve camiamızdan bunu satın alanlar olacak. Ben burada olurum olmam, Fenerbahçe birlik olmadığı sürece başarması imkansız birlikte olmamız lazım, birlikte kalmamız lazım. Taraftarımıza teşekkür ediyorum bütün maç boyunca onların sesini duyduk. 1 dakika susmadılar. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum devre arası arayıp inanılmaz bir motivasyon konuşması yaptı. Terör örgütü üyesi Hakan Şükür bana sallamış demek ki doğru yoldayım Allah razı olsun."

FETÖ'cü Şükür çıldırdı: Eşofmanımı bile taşımasına izin vermem

Öte yandan FETÖ'cü Hakan Şükür, Yandaş'ın açıklamalarına tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Şükür, "Yandaş'a soslam medya hesabından "Provokatör bir zihnin hezeyanları. Eğer iş yalnızca futbol ile sınırlıysa, varlığını ucuz bir amigoluk ile sürduren bu çocuğun eşofmanımı bile taşımasına izin vermem çünkü karakteri bozuk. Peşinden gittiklerinin boş söylemlerini papağan gibi tekrar etmesi de kopyalama bir (kısıtlı) beyne sahip olduğunu gösteriyor. Bana terörist diyenin de, terör eylemi yapanın da, terörü kutasayanın da Allah tez zamanda belasını versin. " ifadelerine yer verildi.