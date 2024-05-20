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Yurt dışı üretici enflasyonu yüzde 65,53 oldu

Yurt dışı üretici enflasyonu yüzde 65,53 oldu

TÜİK'in verilerine göre, yurt dışı üretici enflasyonu Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1,37 artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 65,53 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 57,10 artış gösterdi.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan 2024 dönemine ilişkin yurt dışı üretici enflasyonuna işaret eden yurt dışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE) verilerini açıkladı.

Buna göre; YD-ÜFE 2024 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1,37 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 13,64 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 65,53 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 57,10 artış gösterdi.

Yıllık YD-ÜFE'de; sanayinin iki sektöründen madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 69,45, imalatta yüzde 65,46 artış gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarında, ara malında yüzde 58,07 dayanıklı tüketim malında yüzde 70,12, dayanıksız tüketim malında yüzde 70,03, enerjide yüzde 74,24, sermaye mallarında yüzde 72,01 artış yaşandı.

Aylık YD-ÜFE'de ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 1,65, imalatta yüzde 1,33 artış gerçekleşti. Ara mallarında yüzde 1,65 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 0,59 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 0,90 artış, enerjide yüzde 2,68 artış, sermaye mallarında yüzde 1,40 artış olarak gerçekleşti.

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