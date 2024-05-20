CarrefourSA bayilik sistemiyle 425 küçük esnaf ve girişimciye ulaştı.

CarrefourSA, "küçük esnaf ve girişimciyle büyüme" modeline yatırım yaparak büyümesini sürdürüyor.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, CarrefourSA'nın 2020'de hayata geçirdiği bayilik sistemi, 60'ı kadın olmak üzere 425 küçük esnaf ve girişimciye ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CarrefourSA Üst Yöneticisi (CEO) Kutay Kartallıoğlu, 30 yıllık deneyim ve tecrübeleriyle CarrefourSA çatısı altında yeni yatırımlarla büyümeye devam edeceklerini belirtti.

Sadece CarrefourSA'nın değil, sektörün geleceğine de yatırım yaptıklarını vurgulayan Kartallıoğlu, "1100 mağazamızda gıda ve gıda dışı 50 bin ürünümüzle 60 ilde hizmet veriyoruz. Yılda online ve fiziksel mağazalarımıza 207 milyon müşteri ziyareti gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

CarrefourSA'da tüm paydaşlarla birlikte büyüyebildikleri bir sistem kurgusu olduğunu kaydeden Kartallıoğlu, "2020'de hayata geçirdiğimiz ve bugün 60'ı kadın olan 425 küçük esnaf ve girişimciye ulaştığımız bayilik sistemi bunun en somut örneği." değerlendirmesinde bulundu.

Kartallıoğlu, CarrefourSA yeme içme sektörü, HORECA, bayilik, ihracat başta olmak üzere yatırımları çeşitlendirdiklerini ifade etti.

Carrefour Grup ülkeleri arasında öz markalı üretim izni bulunan 9 ülkeden biri olduklarını vurgulayan Kartallıoğlu, şunları kaydetti:

"Müşterilerimiz, öz markalı ürünlerin sunduğu kalite ve uygun fiyat avantajlarından dolayı, alışveriş sepetlerine bu ürünlere daha fazla yer veriyorlar. Özellikle süt, su, yumurta, sıvıyağ, pirinç ve çikolata gibi gıda ürünleri başta olmak üzere tuvalet kağıdı, kağıt havlu, peçete gibi kağıt grubu da en çok tercih edilen ürünler arasında yer alıyor. Şu anda 600'den fazla öz markalı ürünümüz var. Bu sayı yıl sonunda 750'ye ulaşacak. Ciromuzun yüzde 17'sini oluşturan öz markalı ürün kategorimizde ihracat gücümüz de oldukça yüksek. 13 ülkeye ihraç ettiğimiz öz markalı ürünlerimizle hedefimiz daha da büyümek."

"Fijital dönüşüm kaçınılmaz"

CarrefourSA olarak fijital bir dönüşümün içerisinde girdiklerini belirten Kartallıoğlu, "Burada hedefimiz çoklu satış kanalları üzerinden hizmet vermek. Hem dijital hem de fiziksel mağazalarımız ile hizmet veriyoruz." görüşünü kaydetti.

Yeni yatırımlar, büyüme ve dönüşümün başarılı olması için her alanda sürdürülebilir çalışmalara imza atılması gerektiğini vurgulayan Kartallıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Sabancı Holding'in iştiraki olarak, çalışmalarımızı '2050 Net Sıfır' taahhüdüne göre sürdürüyoruz. Bunun yanı sıra 2023'te Science Based Targets Initiative (SBTi) taahhüdü vermek için çalışmalarımıza başladık. UN Global Compact (Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi) imzacıları arasına girerek sürdürülebilir bir gelecek için küresel ağın bir parçası olduk. Carbon Disclosure Project (CDP) raporlamasında ise 2021'de ilk kez raporlama yaptığımız Orman Programı'na Türkiye'den raporlama yapan tek gıda perakendecisi olarak notumuzu 1 yıl içinde palm, kereste, soya faaliyetlerinde B seviyesinden A- seviyesine yükseltmekle birlikte büyükbaş hayvancılık faaliyetleri raporlamasında B seviyesini, İklim Değişikliği skorunu da A- seviyesini korumaya devam ettik. 700'e yakın mağazamız sıfır artık belgesine sahip. Atık ve geri dönüşüm alanında çalışmalarımız sürüyor. Sadece 2023'te topladığımız 10 ton atık yağ ile 10 bin ton içme suyunun kirlenmesini önledik. 250 tondan fazla gıdayı atık olmaktan kurtardık."

Kartallıoğlu, enerji tasarrufunda da yatırımlarına hız verdiklerini, enerji verimliliğinde geçen yıl yapıkları tasarruf miktarının 22 M kWh saati aştığını, mağaza otoparklarının e-şarj istasyonuna dönüşmeye devam ettiğini belirterek, "Önümüzdeki yıllarda da hedefimiz hem CarrefourSA'yı hem de sektörü daha da ileriye taşıyacak yeni adımlar atmak." görüşünü bildirdi.