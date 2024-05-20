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Sahte genç kız profiliyle dolandırıcılık! "Hatırlayamadım, kimsiniz?"

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Sahte genç kız profiliyle dolandırıcılık! "Hatırlayamadım, kimsiniz?"

Bursa merkezli yürütülen dolandırıcılık operasyonunda polis, 8 ilde 9 şüpheliyi yakaladı.

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Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bazı şüphelilerin WhatsApp üzerinde mesajlaştıkları kişileri tehdit ederek paralarını aldıkları bilgisine ulaştı.

Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan incelemelerde, dolandırıcıların yabancı kişiler üzerine açtıkları açık hatlarla WhatsApp'ta oluşturdukları sahte genç kız profilleri üzerinden müştekilere 'Numaranızı rehberime kaydetmişim, hatırlayamadım? Kimsiniz?' şeklinde mesaj attıkları belirlendi.

Çete üyelerinin daha sonra kendilerini genç kızın babası olarak tanıtıp telefondaki kişileri tehdit ettiği, başka bir çete üyesinin de kendilerini avukat, uzlaştırmacı ya da savcı olarak tanıttığı tespit edildi.

Dolandırıcıların savcılık adına oluşturdukları sahte belgelerle "yaşı küçük kız çocuğuna cinsel istismar suçundan ceza alacaksın" yalanıyla 4 kişiyi korkutarak 609 bin lira dolandırdığı tespit edildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliğince yapılan çalışmada, polis Mersin, Şanlıurfa, Van, Bingöl, Hakkari, İstanbul, İzmir ve Antalya'da eş zamanlı baskınlarda S.K. (26), H.Ö. (22), M.K. (25), B.K. (20), E.S.C. (22), E.K. (21), A.N. (22), A.K. (26) ve Y.B'yi (19) yakaladı.

Yapılan aramalarda 14 cep telefonu ve SIM kart, 44 banka kartı, USB bellek ve hafıza kartları ele geçirildi.

Polis, ele geçirilen cep telefonlarında çok sayıda sahte genç kız profil resminin oluşturulduğu ve mağdurlara ait çok sayıda kimlik ve iletişim bilgisinin paylaşıldığını tespit etti.

Gözaltına alınan 7 şüphelinin işlemler için Bursa'ya getirildiği, A.K. ve Y.B'nin ise işlemlerin ardından Hakkari ve Bingöl'de adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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