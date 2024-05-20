Dilan Çiçek Deniz'in Cannes tarzı çok konuşuldu: "Gözlerim kanadı"
|
Dilan Çiçek Deniz 77. Cannes Film Festivali'ne katıldı. Oyuncunun tarzı sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu.
Pinema Film'in davetlisi olarak Cannes Film Festivali'ne giden Dilan Çiçek Deniz, dün akşam Kevin Costner'ın yeni filmi 'Horizon: An American Saga'nın galasına katıldı.
110
Deniz, filmin gösterimi öncesi kırmızı halıda göğüslerini işleme ile kapatan siyah tül bir elbisesiyle boy gösterdi.
210
Uzun saten eteğinin altına siyah bot giyen oyuncu saçlarını da dağınık şekilde açık bırakmayı tercih etti.
310
Dilan Çiçek Deniz'in tarzı sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu.
410