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Dilan Çiçek Deniz'in Cannes tarzı çok konuşuldu: "Gözlerim kanadı"

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Dilan Çiçek Deniz'in Cannes tarzı çok konuşuldu: "Gözlerim kanadı"

Dilan Çiçek Deniz 77. Cannes Film Festivali'ne katıldı. Oyuncunun tarzı sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu.

Dilan Çiçek Deniz'in Cannes tarzı çok konuşuldu: "Gözlerim kanadı"

Pinema Film'in davetlisi olarak  Cannes Film Festivali'ne giden Dilan Çiçek Deniz, dün akşam Kevin Costner'ın yeni filmi 'Horizon: An American Saga'nın galasına katıldı.

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Dilan Çiçek Deniz'in Cannes tarzı çok konuşuldu: "Gözlerim kanadı"

Deniz, filmin gösterimi öncesi kırmızı halıda göğüslerini işleme ile kapatan siyah tül bir elbisesiyle boy gösterdi.

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Dilan Çiçek Deniz'in Cannes tarzı çok konuşuldu: "Gözlerim kanadı"

Uzun saten eteğinin altına siyah bot giyen oyuncu saçlarını da dağınık şekilde açık bırakmayı tercih etti.

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Dilan Çiçek Deniz'in Cannes tarzı çok konuşuldu: "Gözlerim kanadı"

Dilan Çiçek Deniz'in tarzı sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu.

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