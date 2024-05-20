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Özgür Özel'den Reisi'nin öldüğü helikopter kazaya ilişkin açıklama

Özgür Özel'den Reisi'nin öldüğü helikopter kazaya ilişkin açıklama

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İran'da Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin "6 Ekim'de Hamas'ın yaptığı eylemler ve ona İsrail'in verdiği karşılıkla başlayan, İsrail'in meşru müdafaa sınırlarını çok aşan ve devlet terörüne varan katliamları kabul edilebilir değildir. Bu süreçte, bu olayla, bölgede yaşananların bir bağlantısı var mıdır? Olmadığını ümit etmek isteriz, bunun bir kaza olduğunu ümit etmek isteriz" dedi.

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31 Mart yerel seçimlerinde AKP'den CHP'ye geçen Samsun Atakum Belediyesi'ni ziyaret eden Özgür Özel, gazetecilere gündemdeki bazı konularla ilgili açıklamalar yaptı. 

Özel, İran'da meydana gelen ve Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu:

"İran halkına ve İran devletine başsağlığı diliyoruz"

Maalesef İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopteri dün önce kayboldu, gece boyunca arama kurtarma çalışmaları sürdü. Ülkemizin de katkı sağladığı arama kurtarma çalışmaları sonucunda önce enkaza ulaşıldı, daha sonra da bir yaşam belirtisi olmadığını öğrendik ve başta Cumhurbaşkanı olmak üzere helikopterdeki herkesin hayatını kaybettiğini öğrendik. Biz, İran halkına ve İran devletine başsağlığı diliyoruz. Tabii, çok sayıda spekülasyon var. Burada bize, dikkatlice takip etmek düşüyor. Kaza tüm yönleriyle araştırılmalıdır ve somut gerçekler ortaya çıkmalıdır. Burada erken yorumlar ve çeşitli spekülasyonlar, hem bölgenin hassasiyeti hem de olayın sıcaklığı düşünüldüğünde son derece risklidir. Somut gerçek ne ise önce ortaya çıkmalı, sonra uluslararası hukuk açısından yapılacak bir şey varsa, bu konuda uluslararası hukukun gerektirdikleri belirlenmeli ve kararlaştırılmalıdır. Erken değerlendirmeler ve spekülasyonlar yüksek atmosfere zarar verir.

"Bunun bir kaza olduğunu ümit etmek isteriz"

6 Ekim'de Hamas'ın yaptığı eylemler ve ona İsrail'in verdiği karşılıkla başlayan, İsrail'in meşru müdafaa sınırlarını çok aşan ve devlet terörüne varan katliamları kabul edilebilir değildir. Bu süreçte, bu olayla, bölgede yaşananların bir bağlantısı var mıdır? Olmadığını ümit etmek isteriz, bunun bir kaza olduğunu ümit etmek isteriz. Ve somut gerçeğin bir an önce ortaya çıkarılmasını talep etmek isteriz. Gerçekler ortaya çıkarılmadan fazladan spekülasyon yapmak, bölge barışına zarar vermemeli. Biz serin kanlıyız, sakiniz ama mutlaka gerçeklerin ortaya çıkması konusunda da talepkarız. Meseleyle ilgili değerlendirmemiz bu yöndedir."

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