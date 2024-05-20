BIST 10.714
DOLAR 32,20
EURO 35,01
ALTIN 2.516,58
HABER /  GÜNCEL

İran Dışişleri Bakanlığı'na, Bakan Yardımcısı Ali Bagheri Kani getirildi

İran Dışişleri Bakanlığı'na, Bakan Yardımcısı Ali Bagheri Kani getirildi

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından ülkede 5 günlük yas ilan edilirken Ali Bagheri Kani de Dışişleri Bakanlığı görevine vekaleten atandı.

Abone ol

İran hükümeti, İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan'ın ölümünün ardından, Dışişleri Bakanı Yardımcısı Ali Bagheri Kani'yi bakan olarak görevlendirdi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan dün meydana gelen helikopter kazası sonucu hayatını kaybetmişti.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA, İran hükümetinin Abdullahiyan'ın yerine Ali Bagheri Kani'yi bakan olarak görevlendirdiğini duyurdu.

ÖNCEKİ HABERLER
Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi
Lübnan, Reisi'nin ölümü nedeniyle 3 günlük yas ilan etti
Lübnan, Reisi'nin ölümü nedeniyle 3 günlük yas ilan etti
Yurtiçi Kargo 'en itibarlı iş ortağı' seçildi
Yurtiçi Kargo 'en itibarlı iş ortağı' seçildi
Sahte genç kız profiliyle dolandırıcılık! "Hatırlayamadım, kimsiniz?"
Sahte genç kız profiliyle dolandırıcılık! "Hatırlayamadım, kimsiniz?"
Özgür Özel'den Reisi'nin öldüğü helikopter kazaya ilişkin açıklama
Özgür Özel'den Reisi'nin öldüğü helikopter kazaya ilişkin açıklama
Adana'da FETÖ sanığı eski hakim hakkında karar verildi
Adana'da FETÖ sanığı eski hakim hakkında karar verildi
Hakan Fidan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüştü
Hakan Fidan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüştü
Reisi'nin ölümü sonrası İsrail'den ilk açıklama: Bizimle alakası yok
Reisi'nin ölümü sonrası İsrail'den ilk açıklama: Bizimle alakası yok
Villarreal-Real Madrid maçını izleyen Mbappe'den Arda Güler sözleri!
Villarreal-Real Madrid maçını izleyen Mbappe'den Arda Güler sözleri!
Sakarya'da 9 yaşındaki İsa'nın korkunç ölümü! Kuzen gözaltına alındı
Sakarya'da 9 yaşındaki İsa'nın korkunç ölümü! Kuzen gözaltına alındı
Şehirdeki işini bırakarak yerleştiği kırsal mahallede küçükbaş hayvan yetiştiricisi oldu
Şehirdeki işini bırakarak yerleştiği kırsal mahallede küçükbaş hayvan yetiştiricisi oldu
Çelik'ten İran halkına başsağlığı mesajı: Kardeş İran halkının acısını paylaşıyoruz
Çelik'ten İran halkına başsağlığı mesajı: Kardeş İran halkının acısını paylaşıyoruz