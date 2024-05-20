İran Dışişleri Bakanlığı'na, Bakan Yardımcısı Ali Bagheri Kani getirildi

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından ülkede 5 günlük yas ilan edilirken Ali Bagheri Kani de Dışişleri Bakanlığı görevine vekaleten atandı.Abone ol
İran hükümeti, İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan'ın ölümünün ardından, Dışişleri Bakanı Yardımcısı Ali Bagheri Kani'yi bakan olarak görevlendirdi.
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan dün meydana gelen helikopter kazası sonucu hayatını kaybetmişti.
İran'ın resmi haber ajansı IRNA, İran hükümetinin Abdullahiyan'ın yerine Ali Bagheri Kani'yi bakan olarak görevlendirdiğini duyurdu.