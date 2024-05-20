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Antalya'da feci kaza! Otomobil şarampole devrildi, 2 kişi öldü

Antalya'da feci kaza! Otomobil şarampole devrildi, 2 kişi öldü

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

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Levent Durmaz idaresindeki 07 VB 888 plakalı otomobil, Korkuteli-Bucak kara yolunda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Sağlık ekipleri, araçtaki yolculardan Sebiha Durmaz ve Fatma Yarbaşı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralılar Ayşe Yarbaşı, Ege Kaan Durmaz ve sürücü Durmaz hastaneye kaldırıldı.

Sebiha Durmaz ve Fatma Yarbaşı'nın cenazeleri incelemenin ardından Korkuteli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Jandarmanın kazaya ilişkin incelemesi devam ediyor.

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