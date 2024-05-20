Kredi kartında ''parmak izi'' dönemi

Garanti BBVA, ödeme sistemlerinde yeni bir çığır açarak Bonus Platinum Biyometrik Kart'ı kullanıma sundu. Bu yeni kart ile müşteriler alışverişlerde parmak izi kullanarak şifresiz, hızlı ve güvenli bir şekilde ödeme yapabilecek.

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Garanti BBVA, Türkiye'nin ilk biyometrik doğrulama özelliğine sahip kartı olan Bonus Platinum Biyometrik Kartı hizmete aldı. Bu kartla parmak izi kullanılarak ödeme yapılabilecek. Alışveriş esnasında da kartlarını POS cihazının temassız alanına yaklaştırıp parmaklarını kart üzerindeki sensöre yerleştirerek, parmak izinin doğrulanmasıyla ödemelerini saniyeler içinde, şifre girmeden tamamlayabiliyor.

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı ve Garanti BBVA Ödeme Sistemleri (GÖSAŞ) Yönetim Kurulu Üyesi Murat Çağrı Süzer, müşterilerin bu kartla artık PIN girme ya da hatırlama ve temassız limit belirleme zahmetine de girmeyeceklerini, işlemlerinin hızlı bir şekilde gerçekleşeceğini ifade etti.