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Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde 35 taraftar hakkında işlem yapıldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde 35 taraftar hakkında işlem yapıldı

 Galatasaray-Fenerbahçe maçında sahaya yabancı madde attıkları, stadyuma meşale ve torpil soktukları belirlenen 35 taraftar hakkında yasal işlem yapıldı.

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Polis ekiplerince dün akşam oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından kurallara uymayan taraftarların tespitine yönelik çalışma yürütüldü.

Maçın ardından stattaki kameraları inceleyen ekipler, sahaya yabancı cisim atan, statta meşale yakan, içeriye torpil sokan, taşkınlık çıkaran ve küfürlü tezahüratta bulunan toplam 35 kişiyi belirledi.

Bu kişiler hakkında "6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun" kapsamında yasal işlem yapıldı.

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