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İran'da Abdullahiyan'ın ölümü sonrası Dışişleri Bakanlığına atama

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İran'da Abdullahiyan'ın ölümü sonrası Dışişleri Bakanlığına atama

 İran'da Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından Dışişleri Bakanı Siyasi İşlerden Sorumlu Yardımcısı ve nükleer konulardaki Baş Müzakereci Ali Bakıri vekaleten Dışişleri Bakanlığına getirildi.

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İran resmi ajansı IRNA'ya göre, hükümet kurulunun olağanüstü toplantısının ardından Hükümet Sözcüsü Ali Bahadori Cehromi açıklamalarda bulundu.

Cehromi, Abdullahiyan'ın ölümüyle boşalan Dışişleri Bakanlığına, 2021 yılından bu yana Siyasi İşlerden Sorumlu Yardımcısı olarak görev yapan Bakıri'nin vekaleten atandığını belirtti.

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