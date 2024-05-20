Üniversite öğrencisi yurttaki odasında ölü bulundu

Bartın'dan son gelen haber feci! Yurtta kalan kız öğrenci, baş ağrısı nedeni ile ilaç içip uyuduğu odasında ölü bulundu.Abone ol
Alınan bilgiye göre, Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi İ.E. (24), kaldığı yurtta akşam baş ağrısı şikayetiyle ilaç alıp uyudu.
Sabah arkadaşları tarafından uyandırılmaya çalışılan genç kız, uyanmayınca durum yurt görevlilerine bildirildi.
Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, İ.E'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
İncelemelerin ardından Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırılan genç kızın cenazesinin, memleketi Manisa'ya gönderileceği öğrenildi.