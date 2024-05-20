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Jean Onana'ya silahlı saldırı: Beşiktaş'tan açıklama

Jean Onana'ya silahlı saldırı: Beşiktaş'tan açıklama

Beşiktaş'ın Fransız ekiplerinden Marsilya'ya kiralık gönderdiği Jean Onana, Fransa'da hırsızların saldırısına uğradı. Yaşanan bu üzücü olayın ardından Beşiktaş cephesinden de bir açıklama geldi.

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Beşiktaş'ın Lens'ten kiralık olarak kadrosuna kattığı ve devre arasında satın alma opsiyonuyla birlikte Marsilya'ya kiralık olarak gönderdiği tecrübeli futbolcu Jean Onana, Fransa'da silahlı saldırıya uğradı.

Fransa'dan Europe 1'in aktardığı habere göre Jean Onana ve takım arkadaşı Faris Moumbagna hırsızlık girişiminin kurbanı oldu. Olay pazarı pazartesiye bağlayan gece saat 4 sularında yaşandı. Jean Onana ve Moumbagna'nın içinde bulunduğu aracı silahlı hırsızlar çalmaya kalkıştı.

Başarısız olan girişimde hırsızların silahla ateş açtığı belirtildi. Olay sonrası araçta çok fazla kurşun deliği bulundu.

İki ismin de olayı yara almadan atlattığı aktarılırken hırsızların olayın ardından kaçtığı vurgulandı.

Beşiktaş da konuyla alakalı şu paylaşımda bulundu: "Devre arası transfer döneminde Fransa'nın Marsilya kulübüne geçici transfer olan Jean Onana'nın hırsızlık girişimi sonrasında silahlı saldırıya uğradığını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Saldırıyı yara almadan atlatan Jean Onana'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz."

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