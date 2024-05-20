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'Savaş Durmazsa Dünya Dursun' demişti, Haluk Levent'ten destek geldi

Klinik Psikolog Ege Ebrar Önür, geçtiğimiz gün İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık'ın yayınına konuk olarak Gazze’de İsrail'in zulmüne tepki göstermek için Savaş Durmazsa Dünya Dursun isimli kampanyasını tanıtmıştı. Önür’ün kampanyasına sanatçı Haluk Levent’ten destek geldi.

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Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana çocuk, kadın, erkek, yaşlı, genç ve engelli demeden, 35 bin kişi İsrail tarafından katledildi. Psikoterapist Ege Ebrar Önür, bu duruma dikkat çekmek amacıyla anlamlı bir farkındalık eylemi başlatmıştı.

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık'ın Youtube'daki yayınına katılan Ege Ebrar Önür, "Savaş durmazsa dünya dursun" adıyla başlatılan bu eylemini duyurmuş, katılımcıları 3 dakika boyunca tüm teknolojik cihazlarını kapatarak savaşın etkisini hissetmeye davet etmişti. 23 Nisan'da 1 milyon kişinin katılımıyla gerçekleşen bu eylemin ikincisi 19 Mayıs'ta gerçekleşmişti.

Haluk Levent'ten destek geldi

Ege Ebrar Önür'ün bu anlamlı eylemi büyük ses getirdi. Farkındalık eylemini destekleyenler arasında sanatçı Haluk Levent de vardı. 

19 Mayıs’ta Bursa Fener Alayı’nda Klinik Psikolog Ege Ebrar Önür’ün Savaş Durmazsa Dünya Dursun Eylemi Haluk Levent ile beraber gerçekleştirildi. Binlerce insanın katılımıyla gerçekleştirilen konser öncesinde saygı duruşunun ardından istiklal marşı olundu, sağ ve sol görüşteki halkı aynı paydada buluşturdu.

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