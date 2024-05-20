F.Bahçe'den Dursun Özbek'e cevap geldi

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Can Gebetaş, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in açıklamaları ve derbi sonrasında yaşananlar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

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Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 yendi ve şampiyonluk ümitlerini son haftaya taşıdı.

Dün sarı-lacivertlilerde Başkan Ali Koç ve yöneticilerin maçın ardından stadyumdaki kutlamaları sonrası ortalık adeta karıştı. Dursun Özbek, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la ilgili dün çarpıcı ifadeler kullanırken bugün de basın toplantısında kullandığı sözler ile gündem oldu.

Bunun üzerine Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Can Gebetaş, Galatasaray derbisinin ardından yaşanan olaylarla ilgili suskunluğunu bozdu.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Can Gebetaş, Haber Global'e yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"F.Bahçe birkaç yıldır sistematik bir şekilde ötekileştirmeye maruz bırakılıyor"

"Ben öncelikle dün akşamdan bu yana hem bu olayları anlatmak isterim hem de verdiğiniz soruların cevaplarını vermek isterim. Bildiğiniz gibi Fenerbahçe futbol takımımız, son birkaç yıldır sistematik bir şekilde ötekileştirme davranışlarına maruz bırakılıyor. Özellikle bu sezona parantez açmak gerekir, Fenerbahçe ötekileştirilen futbol sistemi ile büyük bir mücadele içerisinde. Sezon başından beri verilen verilmeyen kararlar, şampiyonluk yarışında geri bırakılma çabaları ya da rakibinin bir şekilde ittirilerek yarışın içerisinde tutturma çabaları... Bu durumlar o kadar net. Bu durumları görmemek, bunların altına imza atmamak... Sadece tuttuğu takımın penceresinden olaylara bakanların işi olabilir. Hakem seminerinden sızan görüntüleri hatırlayın. Dün akşam tam bir yıldır nasıl haksızlığa uğradığımızı ifade ediyorsak onun özeti olan bir derbiydi."

"Bu galibiyetin bizim için önemi çok büyük. Fenerbahçe, Galatasaray'la defalarca kez karşı karşıya geldi. Bu galibiyete ayrı bir parantez açmak ve bu galibiyetin önemini belirtmek aslında çok önemli. Bu galibiyet aslında sisteme karşı verilen mücadelede kazanılan bir galibiyet. Dolayısıyla sayın başkanımız ve camiamız bu galibiyetin bilincindeydi ve oyuncularını tebrik etmek istedi. Bundan daha doğal ne olabilir?"

"Dursun Özbek, 'Sayın Ali Koç neden geldi' diye bugün yaptığı basın toplantısında onu sordu. Futbolcularını tebrik etmeye geldi. Başkanımız oraya tek başına geldi, sanki 70-80 silahlı kişiyle gelmiş gibi bir hava oluşturmak son derece ayıp bir durumdur, aynı zamanda büyük bir algı manipülasyonudur. Başkanımız soyunma odasına geldi, soyunma odasına gelirken taraftarımız 'yönetim, takımı buraya getir' tezahüratları da yapıyordu. Biz takımımızı sahaya çıkarttığımızda taraftarlarımız oradan gitmişti. O noktadan bir galibiyet resmi çektirerek geri dönme arzusundaydık."

"Bir mafya filminin senaryosunu mu anlatıyor"

"Galibiyet resmi çektirmek için sahaya çıktığımızda Galatasaray Spor Kulübü'nün yönetici ve yetkilileri elimizden kulübümüzün bayrağını almaya çalıştılar. Bir kulüp için bayrağını almanın ne anlama geldiğini çok iyi bilirsiniz, bunu ayrıca söylemeye gerek yok. Bu bayrağı gasp etme girişimi olmasaydı bu tasvip edilmeyen görüntüler ortaya çıkmayacaktı. Başkanımız 70-80 kişilik grupla gelmiş ve sanki orayı basmış gibi bir durum söz konusu değil. Bakarsanız Galatasaray Kulübü dün, '40-50 kişi var' dedi. Bugün Dursun Özbek '70-80 kişi vardı' diyor. Biz bu iddialara cevap vermedikçe herhalde bunu yarın 90-100 kişiye kadar çıkartacaklar. Bu aynı algı manipülasyonlarını Covid döneminde seyircisiz oynanan bir maç için devletin talebiyle aldığımız 200 kişi için de 5000 kişi demişlerdi. Bütün maddi gerçeklerini o dönem de ortaya koymuştuk. Bu da ona benzer bir karalama kampanyası. Bununla ilgili gerçekleri herkesin bilmesini isteriz. '70-80 kişi geldi' gibi... Bir mafya filminin senaryosunu mu anlatıyor yoksa benim de orada olduğum konulara ilişkin mi yorum yapıyor açıkçası ben karar veremedim."