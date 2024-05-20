ABD Dışişleri Bakanlığından İran'a taziye mesajı

ABD yönetimi, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile beraberindekilerin, helikopter kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle bir taziye mesajı yayımladı.

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Reisi ve beraberindeki yetkililerin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin bir açıklama yaptı.

Sözcü Miller, açıklamasında, "ABD, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve diğer heyet üyelerinin İran'ın kuzeybatısında bir helikopter kazasında ölümü nedeniyle resmi olarak taziyelerini sunuyor." dedi.

Miller, İran'ın yeni cumhurbaşkanını seçerken, ABD'nin de "temel insan hakları için mücadele eden" İran halkına olan desteğini bir kez daha vurguladıklarını belirtti.

⁠Helikopter kazası ve sonrası

Cumhurbaşkanı Reisi, dün İran-Azerbaycan sınırında baraj açılış törenine katıldı. Reisi, beraberinde Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve bazı yetkililerle dönüşünde helikopter kazası geçirdi.

İran'ın talebi üzerine Türkiye, arama kurtarma faaliyetlerinde Akıncı insansız hava aracını (İHA) görevlendirdi. Akıncı İHA'nın tespit ettiği helikopter enkazının koordinatları İran makamlarıyla paylaşıldı.

Tespit edilen noktaya ulaşan İranlı ekipler, kazadan kurtulan olmadığını belirledi.

Reisi'nin hayatını kaybettiğinin kesinleşmesinin ardından Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir, geçici cumhurbaşkanı olarak görevlendirildi. İran anayasasına göre, yeni cumhurbaşkanının en fazla 50 gün içinde seçilmesi amacıyla meclis başkanı, yargı erki başkanı ve birinci cumhurbaşkanı yardımcısından oluşan kurulun düzenlemeleri yapması gerekiyor.

İran'da cumhurbaşkanları, Anayasayı Koruyucular Konseyinin onayladığı adaylar arasından halk tarafından seçiliyor.​​​​​​​