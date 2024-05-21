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Schengen vizesine yüzde 12 zam

Schengen vizesine yüzde 12 zam

Avrupa Birliği Komisyonu, Schengen vize yenileme ücretlerine yüzde 12 zam yaptı. Yeni zamla beraber vize yenileme ücreti yetişkinler için 90 euroya, 6-12 yaş arası çocuklar için ise 45 euroya yükseldi. Zammın gerekçesi ise artan maliyetler ve vize işlemlerindeki yükün artması olarak açıklandı. Yeni tarife 11 Haziran'da yürürlüğe girecek.

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Avrupa Birliği Komisyonu'nun aldığı karar Türkiye'yi de vurdu. Schengen vize yenileme ücretlerine yüzde 12 zam yapıldı. Yeni zamla beraber vize yenileme ücreti yetişkinler için 90 euroya, 6-12 yaş arası çocuklar için ise 45 euroya yükseldi.

Ayrıca, AB üye ülkelerden sınırdışı edilen kişilerin "geri kabulünü kabul etme konusunda yetersiz işbirliği" gösteren ülkeler için vize ücreti de 135/180 euroya yükseltildi.

Yeni tarife 11 Haziran'da yürürlüğe girecek.

Vize ücretlerine zam yapılacağını 2 Şubat'ta duyuran Avrupa Birliği Komisyonu'ndan henüz açıklama yapılmadı. Resmi kararın bu hafta sonu açıklanması bekleniyor.

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