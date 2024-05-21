Schengen vizesine yüzde 12 zam

Avrupa Birliği Komisyonu, Schengen vize yenileme ücretlerine yüzde 12 zam yaptı. Yeni zamla beraber vize yenileme ücreti yetişkinler için 90 euroya, 6-12 yaş arası çocuklar için ise 45 euroya yükseldi. Zammın gerekçesi ise artan maliyetler ve vize işlemlerindeki yükün artması olarak açıklandı. Yeni tarife 11 Haziran'da yürürlüğe girecek.

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Avrupa Birliği Komisyonu'nun aldığı karar Türkiye'yi de vurdu. Schengen vize yenileme ücretlerine yüzde 12 zam yapıldı. Yeni zamla beraber vize yenileme ücreti yetişkinler için 90 euroya, 6-12 yaş arası çocuklar için ise 45 euroya yükseldi.

Ayrıca, AB üye ülkelerden sınırdışı edilen kişilerin "geri kabulünü kabul etme konusunda yetersiz işbirliği" gösteren ülkeler için vize ücreti de 135/180 euroya yükseltildi.

Yeni tarife 11 Haziran'da yürürlüğe girecek.

Vize ücretlerine zam yapılacağını 2 Şubat'ta duyuran Avrupa Birliği Komisyonu'ndan henüz açıklama yapılmadı. Resmi kararın bu hafta sonu açıklanması bekleniyor.