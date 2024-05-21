Devlet Bahçeli: Reisi'nin ölümü aydınlatılmalı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopter kazasında ölümüyle ilgili "Reisi'nin ölümü aydınlatılmalı. İsrail'in rolü ve ABD'nin nerede durduğu berraklaşmalı." dedi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin gündeminde helikopter kazasında ölen İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi vardı.

"Türkiye’de de yaşanabileceğini düşünmek bir vehim değİl"

Reisi'nin ölümüyle ilgili Bahçeli, konuşmasında şunları söyledi:

"İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’na, kazada vefat eden diğer devlet ve siyaset insanlarına Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyor, dost ve kardeş ülke İran halkına başsağlığı dileklerimi iletiyorum.

İlk açıklamalardan anlaşılan, İran Cumhurbaşkanı’nı taşıyan helikopterin zorlu hava şartlarının hakim olduğu dağlık arazide kaza yaptığı yönündedir.

Hakikaten kaza mıdır, yoksa sabotaj mıdır, bilemem; fakat bu trajik olayın iç yüzünün en kısa sürede açıklığa kavuşturulması, üzerindeki sis perdesinin aralanması bölgesel barış ve huzur adına zorunluluktur.

İsrail’in iddia edilen kazadaki rolü, ABD’nin nerede durduğu muhakkak berraklaşmalı, az evvel bahsettiğim gibi son zamanlardaki gelişmelerin tesirinin, diyalog ve işbirliği zeminin genişlemesinin kaza süsü verilerek kesintiye uğramasının amaçlanıp amaçlanmadığı belli olmalıdır.

Bugün İran’ın başına gelen felaketin, Allah korusun ama, Türkiye’de de yaşanabileceğini düşünmek bir vehim değil, suyu uyutup kendisini ayık tutan mihrakların gerçek niyetlerini az çok yorumlamış olmamızın sonucudur.

Her anlamda, her seviyede dikkat, temkin, tedbir, güvenlik önlemi kaçınılmaz bir ihtiyaçtır.

Birleşmiş Milletler Teşkilatı derhal inisiyatif üstlenmelidir.

Uluslararası nitelikli bağımsız bir soruşturma komisyonu kurulmalıdır.

Bu zor günlerde Türkiye, İran İslam Cumhuriyeti’nin yanındadır.

Kazanın duyulduğu ilk andan itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın girişimleriyle Akıncı İHA’lar, ilaveten arama ve kurtarma ekipleri sevk edilmiş, Türkiye her türlü desteği sağlamıştır.

Nitekim komşu komşunun külüne muhtaçtır.

İran’ın sabır, sükûnet, birlik, beraberlik, dayanışma ve sağduyuyla bu çetin süreci atlatacağına inancımız tamdır.

Yurtdışına kaçan FETÖ’cü hain ve haşhaşilerden bazılarının, “Onların Reisi’ni aldın, diğerlerinin Reisi’ni de bir an önce yanına al Allah’ım” sözleri hatırıma şu sözü getirmiştir.

İtlerin duası kabul olsaydı gökten yağan sadece kemik olurdu.

Her hain korkaktır ve ruhen ölüdür.

Fakat bu ölü ruhlar için söylenecek cümle, ateşiniz bol olsun demektir."

"HDP ve devamı kapatılmalı"

6-8 Ekim olaylarına ilişkin mahkeme kararını değerlendiren Bahçeli, "Terör örgütü ile HDP arasındaki bağ ispatlanmıştır. AYM, HDP'nin kapatma davasını niçin sürüncemede bırakmakta, HDP bugün değilse ne zaman kapatılacaktır. HDP ve devamı kapatılmalıdır. Bay Zühtü'nün gitmesinden sonra AYM'nin elini tutan kalmamıştır. Bu iş bitmelidir." dedi.

CHP'ye Kobani tepkisi

CHP yönetiminin 6-8 Ekim olayları kararlarına siyasi demesine tepki gösteren Bahçeli, sözlerine şöyle devam etti:

"Normalleşme ortamına aykırı görmesi rezaletin ta kendisidir. Özgür beye ve yönetimine soruyorum; İmralı canisinin ve terör mahkumlarının affını istiyor musunuz? Türkiye topraklarında Bağımsız Kürdistan kurulmasından yana mısınız? DEM'e söz verdiniz mi? Cezalar hukuksuz ise sizin için hukuk nedir, adalet nedir, millet nedir?

Daha önce de denediler. Türkiye ve Türk milletine hiçbir hain diz çöktüremez. 10 yıldır tüm felaket girişimlerinin üstesinden gelindi. Emniyet ve yargı içine yuvalanmış olanların tuzakları deşifre edilerek yakayı ele verdiler. Görünmeyen figüranların da olduğunu göz önüne alıp devlete sızma ihtimalini değerlendirmek lazım.

Hazineden para alıp bu parayı düşmana havale etmek hainliktir. Teröristleri aklamak, ölen teröristlere taziye yayınlamak suçtur. Konu ne kadar oy aldığımız, kaç vekil sahibi olduğumuz değildir. Konu vatandır, istikbaldir."

"Oluşumların Kumpas hazırlıkları deşifre edilerek yakayı eye vermiştir"

Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturması üzerinden AK Parti'ye kumpas iddilarına ilişkin Bahçeli, "Emniyet ve yargı içine yuvalanmış oluşumların kumpas hazırlıkları deşifre edilerek alayı yakayı ele vermiştir. Görünen kısım kadar görünmeyen kamufle figüranların olduğunu da göz önüne alıp devlete sızma ihtimalini değerlendirmek lazımdır. Mesele kaba şekil vermektir. Mesele zamanın akışına kapılmak değil, istikamet çizmektir. Türkiye bu kudrettedir." diye konuştu.