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MSB duyurdu! 6 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi

MSB duyurdu! 6 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu ile ilgili sosyal medya hesabından bir duyuruda bulundu.

Bakanlık sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: 

"Öngörülemez, Alışılmadık, Süratli ve Sürekli. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 6 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Operasyonlarımıza hız kesmeden azim ve kararlılıkla devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

MSB
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