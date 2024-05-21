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İzmir’de ekmeğe zam yolda

İzmir’de ekmeğe zam yolda

İzmir'de 220 gramı 9 TL'ye satılan ekmeğe zam yolda. Bakanlık onayından geçmesi durumunda, kentte 200 gram ekmeğin fiyatı 10 TL’den satılacak.

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 İzmir’de, ekmek fiyat tarifelerinin belirlenmesi için  İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği toplantısında oylama yapıldı.

Oylama sonucunda 200 gram ekmeğin 10 TL olması için hazırlanan zam tarifesi, 17 Mayıs’ta Ticaret Bakanlığı'na iletildi. Bakanlık onayından geçmesi durumunda kentte 200 gram ekmeğin fiyatı 10 TL’den satılacak.

Ekmek için sunulan yeni fiyat tarifesinin asıl sebebinin artan maliyetler olduğuna dikkat çeken İzmir Fırıncılar Esnaf Odası Başkanı Kemal Sırtı, “İzmir’de 220 gram ekmek 9 TL olarak satılmaktadır; ancak işçilik, un fiyatları, elektrik, su, maya, mazot, doğal gaz gibi artan zamlar bizi tekrar ekmek zammı kararı almaya itmiştir” diye konuştu.

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