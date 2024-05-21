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Yapı Kredi satılıyor mu? Koç Holding'den açıklama

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Yapı Kredi satılıyor mu? Koç Holding'den açıklama

Koç Holding, Yapı ve Kredi Bankası AŞ'de sahip olduğu payların satışı konusunda kamuya açıklama yapılmasını gerektirecek nitelikte bir gelişme bulunmadığını bildirdi.

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Koç Holding'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, basın-yayın organlarında, şirketin, Yapı ve Kredi Bankası AŞ'de sahip olduğu payların satışına yönelik görüşmelerin son aşamaya geldiğine dair haberler çıktığı belirtildi.

"Bilindiği üzere holding şirketi olarak portföyümüz ile ilgili gündeme gelebilecek alternatiflerin değerlendirilmesine yönelik olarak, ilgili taraflarla görüşmeler yapılabilmektedir." denilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Medyaya yansıyan konuyla ilgili olarak da benzer nitelikte ön görüşmeler devam etmekle birlikte, Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.1 Özel Durumlar Tebliğ kapsamında kamuya açıklama yapılmasını gerektirecek nitelikte bir gelişme bulunmamaktadır."

Bu arada, Borsa İstanbul'da Yapı ve Kredi Bankası'nın hisseleri önceki kapanışa göre yaklaşık yüzde 10 artışla 37,96 liradan işlem görüyor.

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