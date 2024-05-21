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Galatasaray yöneticisi Eray Yazgan, Ali Koç ve Selahattin Baki hakkında suç duyurusunda bulundu

Galatasaray yöneticisi Eray Yazgan, Ali Koç ve Selahattin Baki hakkında suç duyurusunda bulundu

Galatasaray Spor Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında yapılan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından yaşanan olaylara ilişkin sarı lacivertli kulübün başkanı Ali Koç ve Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki hakkında suç duyurusunda bulundu.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına avukatı Metin Sinan Aslan tarafından sunulan suç duyurusu dilekçesinde, Ali Koç'un müsabakadan 70 dakika sonra beraberindeki grupla stadyuma girdiği iddia edildi.

Dilekçede, Koç'un burada Fenerbahçe futbol takımının soyunma odasına girdiği ve futbolcuları kışkırtarak sahaya çıkardığı ileri sürüldü.

Ali Koç'un akreditasyon kurallarını ihlal ettiği, Koç ve beraberindeki kişiler tarafından aralarında Eray Yazgan'ın da olduğu bazı kişilerin saldırgan tutumla tartaklandığı aktarılan dilekçede, Yazgan'ın stat güvenliğinden sorumlu üst düzey kişi olduğu, Koç'un "Buradan çıkmazsan dayak yiyeceksin." ifadesiyle Yazgan'ı tehdit ettiği ancak saha dışına çıkarma yetkisi olmadığı kaydedildi.

Dilekçede, bu olayın ardından Selahattin Baki'nin de Yazgan'a küfrettiği ve hakaret ettiği anlatılarak, Baki ile Koç hakkında "hakaret" ve "tehdit" suçlarından dava açılması talep edildi.

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