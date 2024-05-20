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İBB'nin olaylı Roma gezisiyle ilgili gerçek ortaya çıktı Ruşen Çakır'ın eşi...

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Roma gezisinde yer alan alan gazetecilerle ilgili Enver Aysever'den çarpıcı değerlendirmeler geldi. Aysever, İBB'nin Ruşen Çakır'ı Roma'ya eşiyle birlikte götürdüğünü açıkladı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kalabalık bir heyetle “2027 Avrupa Oyunları İmza Töreni” için Roma'ya gitti. Ancak İmamoğlu ve beraberindekilerin kaldıkları otelin fiyatları sosyal medyada gündem oldu.

Fiyatların İBB bütçesinden karşılanması ve Roma'dan gelen görüntüler için sosyal medyada "gazeteciler tatile gitti" eleştirileri yapıldı.

73 kişilik heyette 36 gazeteci de vardı. Gazetecilerin listesini değerlendiren Enver Aysever, dikkat çeken tespitlerini aktardı.

Gazeteci Enver Aysever, İBB'nin Ruşen Çakır'ı Roma'ya eşiyle birlikte götürdüğünü açıkladı.

Aysever, "Ruşen dünyanın fonunu alıyor. Burada en çok üzüldüğüm şey Müge İplikçi. Müge çok iyi bir edebiyatçıdır ama Ruşen'in de eşidir." ifadelerini kullandı.

Aysever, geziye katılanlanın hiçbirinin bu saatten sonra iktidarı eleştirme hakkı olmayacağını söyledi. 

Roma gezisine katılan gazetecilerin isimleri

İsmail Saymaz, Sözcü;

Alişer Delek, Sözcü TV Genel Müdürü;

Barış Pehlivan, Cumhuriyet;

Kürşad Oğuz, HalkTV;

Nevşin Mengü, YouTube yayıncısı ve Now TV programcısı;

Gülşah İnce, Gazeteci;

Ertuğrul Özkök, Gazeteci;

Ayhan Dursun, Gazeteci;

Can Özçelik, Gazeteci;

Yavuz Oğhan, Gazete Pencere;

Erkut Öztürk, Tivibu;

İsmail Er, Hürriyet;

Murat Ağca, Sports TV;

Ali Emre Dedeoğlu, NTV Spor;

Mustafa KARAGÖL, İHA;

Uğur Demirkırdı, DHA;

İlhan Uzundurukan, Sports TV;

Mehmet Fatih Duman, AA;

Mehmet Ayan, HaberTürk;

Elvan Arat, NowTV Spor;

Bağış Erten, Eurosport

Attila Gökçe, Milliyet;

İbrahim Seten, 343;

Faik Gürses, Posta;

Şükran Albayrak, Tivibu;

Ercan Yıldız, Türkiye;

Banu Yelkovan, Sspor – Nutspor;

İbrahim Varlı, BirGün;

Merve Toy, YouTuber; Onnik Azinyan, Tele1;

Oğuz Koloğlu, KRT;

Burcu Biçer, Açık Radyo;

Cüneyt Muharremoğlu, 10Haber;

Ruşen Çakır, Medyascope;

Müge İplikçi, Yazar;

Erkut Tekin, CTGN Türk;

Yakır Mizrahi, Bein.

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