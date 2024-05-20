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"Kalkan-22" operasyonlarında 40 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik 14 ilde düzenlenen "Kalkan-22" operasyonlarında, 40 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını, bunlardan 37'sinin tutuklandığını, 3'ünün işlemlerine devam edildiğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İnsan kaçakçılığı yaparak, ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan insan tacirlerine asla fırsat vermeyeceğiz. Ülkemizin her bölgesinde kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız aralıksız devam edecek." ifadelerini kullandı.

Bu kapsamda, Göç İdaresi Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı koordinesinde operasyon düzenlendiğini belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu, Kocaeli merkezli Kayseri, Manisa, Mersin, Eskişehir, Isparta, İstanbul ve Uşak'ta göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik düzenlenen operasyonlarda 25 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. 25'i de tutuklandı ve 86 düzensiz göçmen yakalandı."

Hatay'da düzenlenen operasyonda ise 7 göçmen kaçakçılığı organizatörünün gözaltına alındığını, bunlardan 4'ünün tutuklandığını, 3'ünün işlemlerine devam edildiğini aktaran Yerlikaya, 106 düzensiz göçmenin de yakalandığını anlattı.

Yerlikaya, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Ankara merkezli Bursa, Adana, Gaziantep ve Şanlıurfa'da gerçekleştirilen operasyonda ise 8 göçmen kaçakçılığı organizatörünün tutuklandığını bildirdi.

Yakalanan düzensiz göçmenlerin, İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edildiği ve sınır dışı işlemlerinin başlatıldığı bilgisini veren Yerlikaya, operasyonlar sonucu 14 araçla çok miktarda dövize de el konulduğunu kaydetti.

Bakan Yerlikaya, operasyonu gerçekleştiren Göç İdaresi Başkanlığı personelini ve polisleri tebrik etti.

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