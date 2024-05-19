Galatasaray taraftarı, Fenerbahçe formalı kadın taraftara su şişesi fırlattı
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi öncesi stadyum dışında da gerginlik hat safhada. Fenerbahçe forması giyen bir kadın taraftarın başına, Galatasaraylı taraftarların önünden geçerken fırlatılan su şişesi isabet etti.
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe maçı öncesi hem stadyumda, hem stadyum dışında gerginlik oldukça yüksek.
Maçın başlamasına saatler kala Florya Metin Oktay Tesisleri önünde toplanan sarı kırmızı taraftarlar, önlerinden geçen Fenerbahçe formalı bir kadın taraftarı tepki gösterdi.
Güvenlik ekipleri tarafından araca bindirilen kadın taraftarın başına, sarı kırmızılı taraftarların fırlattığı su şişesi ifade etti.