Galatasaray taraftarı, Fenerbahçe formalı kadın taraftara su şişesi fırlattı

İran İçişleri Bakanı: Reisi'yi taşıyan helikopter sert iniş yaptı, ekipler henüz bölgeye ulaşamadı

Cemal Enginyurt'tan Özgür Özel'e 'Arapça' tepkisi: Bu ısrar ne?

Bu çocuğun çığlığını duyan var mı? Savaş durmazsa dünya dursun! 19 Mayıs saat 19.19'da var mısınız