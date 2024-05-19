Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi saha karıştı
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Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbi öncesinde, Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'ın tribünlere formasını göstermesi üzerine saha bir anda karıştı.
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi müsabakası öncesinde oyuncular arasında gerginlik yaşandı.
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RAMS Park'ta oynanacak mücadele öncesinde zemin kontrolüne çıkan sarı-lacivertli oyuncular, Galatasaray seyircisi tarafından ıslıklarla karşılandı.
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Konuk takımdan Mert Hakan Yandaş'ın tribünlere formasını göstermesi üzerine Galatasaraylı oyuncu Kerem Aktürkoğlu, rakibine tepki gösterdi.
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Bunun üzerine yaşanan tartışmaya iki takımın diğer futbolcuları ve görevlileri de dahil oldu.
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