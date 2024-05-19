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Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi saha karıştı

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Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi saha karıştı

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbi öncesinde, Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'ın tribünlere formasını göstermesi üzerine saha bir anda karıştı.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi saha karıştı

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi müsabakası öncesinde oyuncular arasında gerginlik yaşandı.

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Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi saha karıştı

RAMS Park'ta oynanacak mücadele öncesinde zemin kontrolüne çıkan sarı-lacivertli oyuncular, Galatasaray seyircisi tarafından ıslıklarla karşılandı.

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Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi saha karıştı

Konuk takımdan Mert Hakan Yandaş'ın tribünlere formasını göstermesi üzerine Galatasaraylı oyuncu Kerem Aktürkoğlu, rakibine tepki gösterdi.

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Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi saha karıştı

Bunun üzerine yaşanan tartışmaya iki takımın diğer futbolcuları ve görevlileri de dahil oldu.

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