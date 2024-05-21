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Reisi'nin cenaze törenine Fidan ve Yılmaz katılacak

Reisi'nin cenaze törenine Fidan ve Yılmaz katılacak

İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin cenaze törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katılacak.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Tahran’da İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan için düzenlenecek cenaze törenine katılacak.

19 Mayıs'ta gerçekleşen helikopter kazasında İran Cumhurbaşkanı Reisi, Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Tebriz Cuma İmamı Muhammed Ali Al-i Haşim ve Doğu Azerbaycan Valisi Malik Rahmeti'nin de aralarında olduğu dokuz kişi hayatını kaybetmişti.

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