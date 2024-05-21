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Erdoğan'dan Çerkes Sürgünü'nün 160. yılında anma mesajı

Erdoğan'dan Çerkes Sürgünü'nün 160. yılında anma mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çerkes Sürgünü'nün 160. yılında, "Çerkes kardeşlerimizin yaşadığı büyük acıları paylaşıyor, hayatını kaybedenleri rahmetle yâd ediyorum" ifadelerini kullanarak paylaşımda bulundu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çerkes Sürgünü'nün 160. yılı dolayısıyla yayımladığı anma mesajında, Çerkes halkının yaşadığı büyük acıları derin bir üzüntüyle paylaştığını belirtti.

Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ana vatanları Kafkasya'dan insanlık dışı yöntemlerle sürgün edilmelerinin 160'ıncı yıl dönümünde, Çerkes kardeşlerimizin yaşadığı büyük acıları paylaşıyor, hayatını kaybedenleri rahmetle yâd ediyorum."

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