İngiltere'den sürpriz EURO 2024 kadrosu: Marcus Rashford kadroda yok

İngiltere, 33 kişilik EURO 2024 geniş kadrosunu açıkladı. İngilizlerin altın çocuğu Marcus Rashford, kadroya alınmadı.

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EURO 2024 (Avrupa Futbol Şampiyonası) heyecanının başlamasına haftalar kaldı. Almanya'nın ev sahipliğinde oynanacak turnuvada ülkeler sırasıyla kadrolarını açıklamaya devam ediyor. İngiltere Milli Takımı da 33 kişilik EURO 2024 geniş kadrosunu açıkladı.

Gareth Southgate'in açıkladığı aday kadro:

Kaleciler: Dean Henderson, Jordan Pickford, Ramsdale, Trafford

Defans: Jarrad Branthwaite, Lewis Dunk, Joe Gomez, Marc Cuchi, Konsa, Harry Maguiere, Jarell Quansah, Luke Shaw, John Stones, Kieran Tripper, Kyle Walker

Orta saha: Alexander Arnold, Conor Gallagher, Curtis Jones, Hobbie Mainoo, Declan Rice, Adam Wharton

Forvet: Jude Bellingham, Jarrod Bowen, Eze, Foden, Grealish, Anthony Gordon, Harry Kane, Maddison, Cole Palmer, Saka, Toney, Watkins

İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Gareth Southgate, büyük bir sürprize imza atarak Manchester United'ın dünyaca ünlü yıldızı Marcus Rashford'ı aday kadroya dahil etmedi. Southgate, söz konusu kararıyla ilgili yaptığı açıklamada ''Kadroya aldığım diğer oyuncular, Marcus Rashford'dan daha iyi sezon geçirdi! Kararımın nedeni bu kadar basit!" ifadelerini kullandı.