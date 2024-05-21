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"Türkiye'de Yılın Otomobili" yarışmasının test sürüşleri gerçekleştirildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
"Türkiye'de Yılın Otomobili" yarışmasının test sürüşleri gerçekleştirildi

Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından aralıksız olarak 9. kez düzenlenen "Türkiye'de Yılın Otomobili" yarışmasının bu yılki test sürüşleri tamamlandı.

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Intercity İstanbul Park'taki test sürüşü organizasyonunda, finalist markaların temsilcileri sunum gerçekleştirdi.

Sunumların ardından, BMW 5 Serisi, Chery Tiggo8 Pro, Hyundai Ioniq 6, Mercedes-Benz E Serisi, Renault Austral, Togg T10X ve Toyota C-HR modelleri, 7 finalist araç olarak OGD üyeleri tarafından test edildi.

Üyeler, tüm araçları teknolojisi, sürüş kalitesi, ergonomisi, yakıt tüketimi, güvenlik özellikleri, donanım seviyesi ve fiyat/performans özelliklerine göre değerlendirerek kazanan aracı seçecek.

 Dört farklı kategoride kazanan belirlenecek

Test sürüşünün ardından final oylaması sonucunda en fazla puan alarak kazanan aday, 11 Haziran'da düzenlenecek ödül töreninde açıklanacak.

"Türkiye'de Yılın Otomobili" yarışmasının yanı sıra OGD üyeleri, "Yılın Tasarımı", "Yılın Basın Lansmanı" ve "Yılın İnovatif Projesi" olmak üzere toplam dört kategoride de kazananları belirleyecek.

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