Cumhurbaşkanı Erdoğan, Romanya ile ticaret hedefini açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Romanya Başbakanı Ciolacu ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "İlişkilerimizde yeni bir tarihi dönüşümü almış olduk. Ekonomik ve ticari bağlar ikili münasebetlerimizin lokomotifini oluşturuyor. Hedefimiz 15 milyar dolara ulaşmaktır" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu ile görüşmesinin ardından iki ülke arasında 6 anlaşmaya imza atıldı.

Hedefimiz 15 milyar dolar

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

İlişkilerimizde yeni bir tarihi dönüşümü almış olduk. Ekonomik ve ticari bağlar ikili münasebetlerimizin lokomotifini oluşturuyor. İkili ticaret hacmimiz iki yıl üst üste 10 milyar dolar seviyesini aştı. Hedefimiz 15 milyar dolara ulaşmaktır. Şirketlerimizin Romanya'daki yatırımları 8 milyar dolara yaklaşmıştır. Savunma sanayii işbirliğinde önemli bir ivme yakaladık. Romanya'yla ortak faaliyetlerde bulunarak bölgemizin güvenlik ve istikrarına katkı sağlıyoruz.

FETÖ gibi terör örgütleriyle mücadele...

Terörle mücadelede görüşmelerimizin gündeminde yer aldı. PKK ve FETÖ gibi terör örgütleriyle mücadelede Romanya'dan beklentilerimizi paylaştım. Romen vatandaşlarının ülkemize kimlikle seyahatini mümkün kılan düzenlemeyi hayata geçirdiğimizi duyurmak istiyorum.

Netanyahu soykırım politikalarına devam ediyor

Gazze'de katliamın önüne geçilecek adımlar hala atılmıyor. Netanyahu ve gözü dönmüş hükümeti soykırım politikalarına devam ediyor. Buna dur denilmesi gerekmektedir. Romanya'nın uluslararası toplumda gereken katkıları vereceğine inanıyorum. Bir sonraki toplantımızı Bükreş'te gerçekleştireceğiz.