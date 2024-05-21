Lavrov, Reisi'nin ölümüne ilişkin ABD'yi suçladı

Reisi'nin kazada ölmesi ABD yüzünden mi? Rusya, İran'a yönelik Amerikan yaptırımlarının havacılık güvenliğini tehlikeye attığını, Reisi'yi taşıyan helikopterin bu yüzden düştüğünü savundu.

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Rusya, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin ölümü nedeniyle ABD'yi suçladı. Amerikan yaptırımlarının İran'da havacılık güvenliğini kötüleştirdiğini söyleyen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, helikopterin bu nedenle düşmüş olabileceğini ima etti.

Lavrov, "Hava araçları için yedek parça temin etmeyi de içeren Amerikan yaptırımları, İran'da havacılık güvenliğini kötüleştiriyor." diye konuştu.

Kaza sonrası İranlı yetkililerle temas kurduklarını da anlatan Lavrov, ikili ilişkilerin aynen sürdürüleceğini, "Tahran dış politikasında bir değişiklik beklemek için gerekçe olmadığını" söyledi.

Eski İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif de yaptırımlar nedeniyle filolarındaki Batı menşeli hava araçları için yedek parçaya erişemediklerini veya daha modern uçak ve helikopterler satın alamadıklarını söyledi. Zarif kazayı "Amerika'nın İran halkına karşı işlediği suçlardan biri" olarak niteledi.