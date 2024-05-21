BIST 10.895
DOLAR 32,19
EURO 34,97
ALTIN 2.514,00
HABER /  DÜNYA

Lavrov, Reisi'nin ölümüne ilişkin ABD'yi suçladı

Lavrov, Reisi'nin ölümüne ilişkin ABD'yi suçladı

Reisi'nin kazada ölmesi ABD yüzünden mi? Rusya, İran'a yönelik Amerikan yaptırımlarının havacılık güvenliğini tehlikeye attığını, Reisi'yi taşıyan helikopterin bu yüzden düştüğünü savundu.

Abone ol

Rusya, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin ölümü nedeniyle ABD'yi suçladı. Amerikan yaptırımlarının İran'da havacılık güvenliğini kötüleştirdiğini söyleyen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, helikopterin bu nedenle düşmüş olabileceğini ima etti.

Lavrov, "Hava araçları için yedek parça temin etmeyi de içeren Amerikan yaptırımları, İran'da havacılık güvenliğini kötüleştiriyor." diye konuştu.

Kaza sonrası İranlı yetkililerle temas kurduklarını da anlatan Lavrov, ikili ilişkilerin aynen sürdürüleceğini, "Tahran dış politikasında bir değişiklik beklemek için gerekçe olmadığını" söyledi.

Eski İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif de yaptırımlar nedeniyle filolarındaki Batı menşeli hava araçları için yedek parçaya erişemediklerini veya daha modern uçak ve helikopterler satın alamadıklarını söyledi. Zarif kazayı "Amerika'nın İran halkına karşı işlediği suçlardan biri" olarak niteledi.

ÖNCEKİ HABERLER
İtalyan basını Akıncı İHA'ya hayran kaldı! Osmanlı detayı...
İtalyan basını Akıncı İHA'ya hayran kaldı! Osmanlı detayı...
Altında gün sonu... Kilosu ne kadar oldu?
Altında gün sonu... Kilosu ne kadar oldu?
Erdoğan'dan Çerkes Sürgünü'nün 160. yılında anma mesajı
Erdoğan'dan Çerkes Sürgünü'nün 160. yılında anma mesajı
"Türkiye'de Yılın Otomobili" yarışmasının test sürüşleri gerçekleştirildi
"Türkiye'de Yılın Otomobili" yarışmasının test sürüşleri gerçekleştirildi
Papa'dan İran Cumhurbaşkanı Reisi için taziye mesajı
Papa'dan İran Cumhurbaşkanı Reisi için taziye mesajı
İngiltere'den sürpriz EURO 2024 kadrosu: Marcus Rashford kadroda yok
İngiltere'den sürpriz EURO 2024 kadrosu: Marcus Rashford kadroda yok
A Milli Futbol Takımı'nın yeni sponsoru Sürat Kargo oldu
A Milli Futbol Takımı'nın yeni sponsoru Sürat Kargo oldu
Tokat'ta bağ evinde yaşanan patlama, sebebi belli oldu mu? Validen açıklama
Tokat'ta bağ evinde yaşanan patlama, sebebi belli oldu mu? Validen açıklama
İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın Roma gezisi eleştirisine yanıt
İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın Roma gezisi eleştirisine yanıt
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından yaşanan olaylar! Flaş gelişme
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından yaşanan olaylar! Flaş gelişme
Akıncı İHA, Reisi'nin bulunduğu enkazı nasıl buldu? Yaşar Güler anlattı
Akıncı İHA, Reisi'nin bulunduğu enkazı nasıl buldu? Yaşar Güler anlattı
Gazze’de can kaybı 35 bin 647’ye yükseldi!
Gazze’de can kaybı 35 bin 647’ye yükseldi!