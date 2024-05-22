Konya'da korkunç olaya tanık oldu inanılmaz bir sesti çok ürperticiydi
Konya'nın Çumra ilçesinde tesadüfen denk geldiği obruk oluşumunu cep telefonu kamerasıyla kaydeden Ebubekir Tabak, çökme anında yaşananların ürpertici olduğunu belirterek, "İnanılmaz bir sesti. Ufacık bir çukurun büyük bir sesle çökmesi, o an gerçekten çok ürperticiydi, çok korktum. Yer yarılıp içine gideceğiz sandım." dedi.
İlçe sakinlerinden Tabak, AA muhabirine, Alibeyhüyüğü Mahallesi'nde Çumra Sulaması ana iletim kanalı olan Apa Alemdar İsale Kanalı'nın 18'inci kilometresinde, tarihi Kısıkyayla regülatörünün taş ayağının yanında obruk meydana geldiğini söyledi.
Obruğun oluştuğu yere arkadaşlarıyla gezmeye gittiğini anlatan Tabak, yer altından ses geldiğini, bu sese doğru gittiklerinde küçük bir göçük gördüklerini dile getirdi.
Kısa süre sonra biraz ileride bir göçük daha meydana geldiğini ifade eden Tabak, "Daha sonra göçükler büyüyüp birleşti. Göçük esnasında telefon kamerasıyla çekim yapıyordum. Yer altından gelen büyük bir sesle ve suyun da verdiği güçle, gümbürtüyle çok büyük bir göçük oluştu." diye konuştu
Tabak, şahit olduğu anların çok korkutucu olduğunu dile getirerek şöyle devam etti:
"İnanılmaz bir sesti. Ufacık bir çukurun büyük bir sesle çökmesi, o an gerçekten çok ürperticiydi, çok korktum. Yer yarılıp içine gideceğiz sandım. Sonradan bizim bulunduğumuz alan da çöktü zaten. Çarşamba Çayı'nın suyunun tamamen gittiğini gördük.