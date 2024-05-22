Konya'da korkunç olaya tanık oldu inanılmaz bir sesti çok ürperticiydi

Tabak, şahit olduğu anların çok korkutucu olduğunu dile getirerek şöyle devam etti:

"İnanılmaz bir sesti. Ufacık bir çukurun büyük bir sesle çökmesi, o an gerçekten çok ürperticiydi, çok korktum. Yer yarılıp içine gideceğiz sandım. Sonradan bizim bulunduğumuz alan da çöktü zaten. Çarşamba Çayı'nın suyunun tamamen gittiğini gördük.