Altın fiyatındaki düşüş yatırımcıyı şoke etti! İslam Memiş 'ne kadar kazandırdı?' diyerek şampiyon ilan etti

Güvenli liman altında son günlerde yaşanan düşüş yatırımcıyı şaşırtıyor. Peki düşüş devam edecek mi? Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? Piyasa uzmanı İslam Memiş'in altın fiyatlarına ilişkin yaptığı açıklama dikkat çekti.

Abone ol

Altın fiyatları, hafta başından bu yana düşüş eğilimi gösteriyor. Altının gram fiyatı dün 2 bin 390 lira seviyesinden alıcı buldu. Çeyrek altın 3 bin 990 liradan, Cumhuriyet altını 15 bin 900 liradan satıldı.

4 Mayıs 2024 yani bugün altın fiyatlarında durum çok değişmedi. Gram altın 2.393 liradan, çeyrek altın 4.019 liradan alıcı buluyor.

Haftalık yatırım araçları performansına bakıldığında ise Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,13 azalışla 2 bin 384 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 2,98 azalarak 15 bin 877 liraya geriledi. Geçen hafta sonu 4 bin 110 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 3 bin 978 liraya indi.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş de sosyal medya hesabından altın fiyatlarındaki düşüşü değerlendirdi ve şunları kaydetti:

Gram altın Nisan ortasında 2.731 liraya kadar yükselmişti (fiziki) Jeopolitik gerilimin azalmasıyla 300 lira gerileyerek 2.431 lira oldu (bugün) Peki gram altın 300 lira gerilemesine rağmen 4 ayda ne kadar kazandırdı?

1 Ocak 2024 (fiziki) gram altın 2.050 lira

1 Ocak 2024 dolar/TL kuru 29,70

1 Ocak 2024 avro/TL kuru 32,79

4 ayda 10 bin liram ne oldu?

- Dolar da 10.878 lira

-Avro da 10.597 lira

- Gram altın da 11.805 lira

Şampiyon belli ALTIN 300 lira gerilemesine rağmen ŞAMPİYON