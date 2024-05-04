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TÜRK-İŞ'ten işverenlere çağrı

TÜRK-İŞ'ten işverenlere çağrı

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkan Yardımcısı Eyüp Alemdar, sendika üyeliğinin anayasasal bir hak olduğunu belirterek işverenleri örgütlü topluma, çalışanların sendikal tercihlerine ve devlet kurumlarının kararlarına saygı duymaya davet etti.

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TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Eyüp Alemdar, sendika üyeliğinin anayasasal bir hak olduğunu, işverenin bu nedenle işçilere baskı uygulayamayacağını söyledi.

Yazılı bir açıklama yapan Alemdar işverenleri örgütlü topluma, çalışanların sendikal tercihlerine ve devlet kurumlarının kararlarına saygı duymaya davet ederek "Gelin çalışma barışını bozmayın." dedi.

Eyüp Alemdar, "Çalışanların hak ve çıkarları için bir adım atarak toplu sözleşme müzakerelerine başlayın." ifadesini de kullandı.

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