BIST 10.277
DOLAR 32,34
EURO 34,81
ALTIN 2.393,53
HABER /  GÜNCEL

İstanbul'da ekmeğe zam kapıda! Yeni fiyat ne kadar olacak?

İstanbul'da ekmeğe zam kapıda! Yeni fiyat ne kadar olacak?

İstanbul’da ekmek fiyatlarının iki hafta içinde artması bekleniyor. Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Genel Başkanı Cihan Kolivar, "12.5 liradan başlayarak 15 lirayı bulabilir” dedi.

Abone ol

Girdi maliyetlerindeki artışa dikkat çeken Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Genel Başkanı Cihan Kolivar, “Maliyet artışları üreticiyi zorluyor. Bu ayın 15’inden sonra, İstanbul’da ekmeğin kilogram fiyatı 60 liraya çıkabilir. Ekmeğin fiyatı da semtlere göre değişmekle birlikte 12.5 liradan başlayarak 15 lirayı bulabilir” dedi.

Sözcü'de yer alan habere göre İstanbul’da Şişli, Beşiktaş’ta, Kadıköy’de fırınlar için istenen kiraların 140 bin liraya kadar çıktığını söyleyen Kolivar, “Arnavutköy, Sultangazi gibi yerlerde ise kiralar 20-25 bin lira olabiliyor. Bu kadar kira farkı maliyetleri katlıyor. Bunu düşününce İstanbul’un her yerinde ekmeğin aynı fiyata satılması söz konusu olabilir mi” diye sordu.

İstanbul’da 3.800 fırın olduğunu, bunların 500’den fazlasının ruhsatsız çalıştığını söyleyen Kolivar, sigortasız çalışan ve ruhsatsız iş yeri sorununun çözülmesini beklediklerini aktardı.

ÖNCEKİ HABERLER
7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Fidan Gambiya Cumhurbaşkanı Barrow ile görüştü
Fidan Gambiya Cumhurbaşkanı Barrow ile görüştü
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı
Anneler Günü’ne özel hediye bileklik için Pandora Türkiye internet mağazasını ziyaret et.
Anneler Günü’ne özel hediye bileklik için Pandora Türkiye internet mağazasını ziyaret et.
PKK firarisi Senanik Öner atlara tecavüz ederken yakalandı
PKK firarisi Senanik Öner atlara tecavüz ederken yakalandı
Eski ve yeni muhtar birbirini şikayet etti gerçek ortaya çıktı! Seçim yenilenecek
Eski ve yeni muhtar birbirini şikayet etti gerçek ortaya çıktı! Seçim yenilenecek
Bir sigara grubuna daha zam! En pahalısı 70 TL oldu
Bir sigara grubuna daha zam! En pahalısı 70 TL oldu
Altın fiyatındaki düşüş yatırımcıyı şoke etti! İslam Memiş 'ne kadar kazandırdı?' diyerek şampiyon ilan etti
Altın fiyatındaki düşüş yatırımcıyı şoke etti! İslam Memiş 'ne kadar kazandırdı?' diyerek şampiyon ilan etti
Bakan Işıkhan duyurdu: 81 ilaç geri ödeme listesine alındı
Bakan Işıkhan duyurdu: 81 ilaç geri ödeme listesine alındı
Benzin ve motorine dev indirim geliyor!
Benzin ve motorine dev indirim geliyor!
Lider Galatasaray, yarın Sivasspor'u ağırlayacak
Lider Galatasaray, yarın Sivasspor'u ağırlayacak
'Daltonlar'a operasyon: 14 kişi yakalandı
'Daltonlar'a operasyon: 14 kişi yakalandı