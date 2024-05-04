İstanbul'da ekmeğe zam kapıda! Yeni fiyat ne kadar olacak?

İstanbul’da ekmek fiyatlarının iki hafta içinde artması bekleniyor. Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Genel Başkanı Cihan Kolivar, "12.5 liradan başlayarak 15 lirayı bulabilir” dedi.

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Girdi maliyetlerindeki artışa dikkat çeken Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Genel Başkanı Cihan Kolivar, “Maliyet artışları üreticiyi zorluyor. Bu ayın 15’inden sonra, İstanbul’da ekmeğin kilogram fiyatı 60 liraya çıkabilir. Ekmeğin fiyatı da semtlere göre değişmekle birlikte 12.5 liradan başlayarak 15 lirayı bulabilir” dedi.

Sözcü'de yer alan habere göre İstanbul’da Şişli, Beşiktaş’ta, Kadıköy’de fırınlar için istenen kiraların 140 bin liraya kadar çıktığını söyleyen Kolivar, “Arnavutköy, Sultangazi gibi yerlerde ise kiralar 20-25 bin lira olabiliyor. Bu kadar kira farkı maliyetleri katlıyor. Bunu düşününce İstanbul’un her yerinde ekmeğin aynı fiyata satılması söz konusu olabilir mi” diye sordu.

İstanbul’da 3.800 fırın olduğunu, bunların 500’den fazlasının ruhsatsız çalıştığını söyleyen Kolivar, sigortasız çalışan ve ruhsatsız iş yeri sorununun çözülmesini beklediklerini aktardı.