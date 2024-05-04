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Erdoğan-Özel görüşmesinin tarihi belli oldu mu?

Erdoğan-Özel görüşmesinin tarihi belli oldu mu?

Hafta içinde CHP lideri Özgür Özel'in kabul eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerçekleştireceği iadeiziyaretin tarihi merak ediliyordu. Kulislerden sızan bilgiye göre Erdoğan'ın 15 gün içinde CHP'yi ziyaret edecek.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etmişti. Ziyaret sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan da iade-i ziyaret gerçekleştireceğini söylemişti.  1 saat 35 dakika süren görüşmenin ardından detaylar ortaya çıkmaya başladı.

Tgrt haber'den Burcu Kahriman'ın haberine göre Özgür Özel randevu istedi ve talebinde de görüşmenin Çankaya Köşkü'nde ya da genel merkezde olmasından memnun olacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu isteği geri çevirmedi ve görüşme genel merkezde oldu." dedi.

 "Erdoğan ve Özel yeniden bir araya gelecek. Peki bu görüşme ne zaman olacak? 15 gün içerisinde iki lider bir araya gelecek. Bu kez adres CHP Genel Merkezi olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti grup toplantısının ardından CHP Genel Merkezi'ne gidebileceği yönünde. Arayı çok soğutmadan bir ziyaret gerçekleştirilmesi planlanıyor. Bu da 2 hafta içindeki bir çarşamba gününe denk geliyor."

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