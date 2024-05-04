Seçil Erzan davasında iki yeni iddianame: Hapis istemi 275 yıla çıktı

Seçil Erzan'ın aralarında futbol camiasından ünlü isimlerin de bulunduğu çok sayıda kişiyi "yüksek karlı gizli fon" vaadiyle dolandırdığı iddiasına ilişkin davada 2 yeni iddianame daha ana dava dosyasıyla birleştirildi. Hazırlanan son iddianamelerle, davada mağdur sayısı 26'ya yükselirken Sanık Seçil Erzan hakkında istenen hapis cezası 275 yıla çıktı.

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2023 Nisan ayında patlak veren ve kamuoyuna ekim ayında yansıyan, vatandaşlar arasında "Fatih Terim Fonu" olarak bilinen Denizbank Levent Büyükdere Caddesi Şube Müdürü Seçil Erzan'ın dolandırıcılık davası aylardır ülke gündeminden düşmüyor.

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen aralarında Seçil Erzan'ın da bulunduğu 2'si tutuklu 7 sanıklı davayla bağlantılı olarak iki yeni iddianame daha hazırlandı. Mahkemeye gönderilen Hacer Çorbacı, Hasan Çorbacı, Kaan Sinih, Sevgi Sinih ve Tursun Sinih’in şikayetçi olduğu iki yeni iddianame kabul ederek ana dava dosyasıyla birleştirildi. Böylelikle davada mağdur sayısı 26'ya yükseldi.

Erzan 24 Mayıs’ta tekrar hakim karşısına çıkacak

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamelerden birinde, Hacer Çorbacı ve Hasan Çorbacı şikayetçi olarak yer aldı. İddianamede şikayetçilerin Çorlu’da pazarcılıkla geçimlerini sağladıkları, sanık Erzan ile babasının pazarcı olması nedeniyle tanıştıkları anlatıldı. Seçil Erzan’ın Çorlu’daki şubeden Florya şubesine tayin olmasının ardından müştekileri arayarak birikimlerini Florya şubesine taşımalarını istediği, paraları gizli bir fona yatıracağını söyleyip müştekileri söz konusu fona para yatırmaları için ikna ettiği aktarıldı.

Erzan’ın müştekilerden 82 bin lira aldığı, ardından müştekilere 43 bin lira kredi çektirerek bu parayı da sanık Hüseyin Eligül’ün hesabına gönderttiği ifade edildi. İddianamede, Erzan’ın Hüseyin Eligül ile fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek müştekilerden toplamda 125 bin lira para alarak dolandırıcılık yaptığı belirtildi.

Sanıklar Seçil Erzan ve Hüseyin Eligül hakkında 3’er yıldan 10’ar yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

Diğer iddianamede Kaan Sinih, Sevgi Sinih ve Tursun Sinih’in şikayetçi sıfatıyla yer aldı. İddianamede sanıklar Nazlı Can ve Seçil Erzan’ın müştekileri bankada yatırım yapacağını anlatarak söz konusu fona para yatırmalarına ikna ettiği ifade edildi.



İddianamede, sanıklar Nazlı Can ve Seçil Erzan’ın, şikayetçilerden toplam 2 milyon 250 bin lira ve 150 bin dolar aldığı, bu paranın 1 milyon 550 bin lirasını geri ödendiği anlatıldı.

Hazırlanan iddianamede, Seçil Erzan ve Nazlı Can’ın ‘dolandırıcılık’ ve ‘özel belgede sahtecilik’ suçlarından 4’er yıldan 13’er yıla kadar hapisleri istendi.

HAPİS İSTEMİ 275 YILA ÇIKTI

Sanık Erzan hakkında "Özel belgede sahtecilik" ve "Tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında, kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 84 yıldan 275 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Sanıklar Ali Yörük, Kerem Can, Hüseyin Eligül, Nazlı Can, Atilla Yörük ve Asiye Öztürk'ün ise aynı suçlardan 3 ile 98 yıl arasında hapisle cezalandırılması talep ediliyor.