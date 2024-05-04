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Diyanet İşleri Başkanı duyurdu! Türkiye'den ilk hac kafilesi kutsal topraklara ne zaman gidecek?

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Diyanet İşleri Başkanı duyurdu! Türkiye'den ilk hac kafilesi kutsal topraklara ne zaman gidecek?

 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu yıl hac döneminin ilk kafilesinin 9 Mayıs Perşembe günü Türkiye'den kutsal topraklara uğurlanacağını bildirdi.

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Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2024 yılı hac döneminin ilk kafilesini, 9 Mayıs Perşembe günü ülkemizden kutsal topraklara uğurlayacağız inşallah.

Yüce Rabbimiz tüm hacılarımızın ibadetlerini makbul, haclarını mebrur eylesin. Çıktıkları bu yol kolay ve mübarek olsun inşallah." ifadelerini kullandı.

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