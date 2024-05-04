BIST 10.277
DOLAR 32,34
EURO 34,81
ALTIN 2.393,53
HABER /  GÜNCEL

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan 'Gazze' çağrısı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan 'Gazze' çağrısı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Karim Asad Ahmad Khan’a, "Acilen soruşturma açılmalı, tedbir kararları alınmalı, suçluların tutuklanması sağlanmalıdır" çağrısında bulundu.

Abone ol

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Karim Asad Ahmad Khan’a Gazze’de yaşanan olaylara ilişkin çağrıda bulundu.

Bakan Tunç, "Khan’ın Filistin’de işlenen insanlık suçları karşısında soruşturmayı tamamlayarak davayı açmaması Gazze’deki dramın giderek artmasına, çocuk katliamının devamına neden olmaktadır. Davanın gecikmesi İsrailli saldırganları cesaretlendirmekte, Uluslararası Hukuka olan güveni ortadan kaldırmakta, UCM’yi etkisizleştirmektedir" ifadelerini kullandı.

"15 bini çocuk 37 bin sivilin öldürüldüğü 77 bin masum insanın yaralandığı" ifadesini kullanan Tunç, paylaşımında şunları aktardı:

"Milyonlarca insanın açlık ve susuzluğa maruz bırakıldığı, hastanelerin, ibadethanelerin, okulların, mülteci kamplarının bombalandığı saldırılarda harekete geçilmeyecekse ne zaman geçilecektir.

Tüm suç delilleri ortada iken davayı açmamakta direnmek, katliama sessiz kalmak, işlenen suça ortak olmak anlamına gelecektir. Artık tahammül kalmamıştır, insanlık vicdanı dünyanın her yerinde, üniversitelere, sokaklara, meydanlara taşmaktadır. Çocukların katlini önlemek UCM’nin elindedir, soykırım suçunu önlemek UCM’nin varlık sebebidir, UCM bunun için kurulmuştur, bu yetkisi vardır.

Suçlular da bellidir, acilen soruşturma açılmalı, tedbir kararları alınmalı, suçluların tutuklanması sağlanmalıdır. Bir gün bile gecikmek, yüzlerce çocuğun hayattan koparılması demektir. Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Karim Asad Ahmad Khan, beklemeniz için hiçbir neden yok, dünya hukuk tarihine kara bir leke olarak değil; insan haklarını ve adaleti savunan biri olarak geçmek istiyorsanız bir dakika bile beklememeniz gerekir. Lütfen çocuklar öldürülmesin. Suçlular adalet önünde hesap versin."

ÖNCEKİ HABERLER
CHP lideri Özgür Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesine ilişkin açıklama
CHP lideri Özgür Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesine ilişkin açıklama
Erdoğan-Özel görüşmesinin tarihi belli oldu mu?
Erdoğan-Özel görüşmesinin tarihi belli oldu mu?
Avrasya Tüneli’nde 30 Nisan'da günlük araç geçiş rekoru kırıldı
Avrasya Tüneli’nde 30 Nisan'da günlük araç geçiş rekoru kırıldı
Anneler Günü’ne özel hediye bileklik için Pandora Türkiye internet mağazasını ziyaret et.
Anneler Günü’ne özel hediye bileklik için Pandora Türkiye internet mağazasını ziyaret et.
Bakan Yusuf Tekin'den milyonlarca öğrenci ve öğretmeni ilgilendiren açıklama! Öğretmen atamaları, ders süreleri...
Bakan Yusuf Tekin'den milyonlarca öğrenci ve öğretmeni ilgilendiren açıklama! Öğretmen atamaları, ders süreleri...
1 Mayıs’taki olaylarda gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi
1 Mayıs’taki olaylarda gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi
İstanbul-Sivas YHT seferleri başladı! İşte bilet fiyatları...
İstanbul-Sivas YHT seferleri başladı! İşte bilet fiyatları...
Seçil Erzan davasında iki yeni iddianame: Hapis istemi 275 yıla çıktı
Seçil Erzan davasında iki yeni iddianame: Hapis istemi 275 yıla çıktı
İçişleri Bakanlığında tasarruf tedbirleri! Koruma aracı ve polisi azaltıldı
İçişleri Bakanlığında tasarruf tedbirleri! Koruma aracı ve polisi azaltıldı
Numan Kurtulmuş DEM'in kapısını çalacaktı Devlet Bahçeli niye kendini yırttı? Kim bizi kandırdı?
Numan Kurtulmuş DEM'in kapısını çalacaktı Devlet Bahçeli niye kendini yırttı? Kim bizi kandırdı?
TÜRK-İŞ'ten işverenlere çağrı
TÜRK-İŞ'ten işverenlere çağrı
İstanbul'da ekmeğe zam kapıda! Yeni fiyat ne kadar olacak?
İstanbul'da ekmeğe zam kapıda! Yeni fiyat ne kadar olacak?