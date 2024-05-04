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Avrasya Tüneli’nde geçiş rekoru

Avrasya Tüneli’nde geçiş rekoru

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 30 Nisan'da Avrasya Tüneli'nden 93,317 araç geçerek günlük geçiş rekoru kırıldığını açıkladı.

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İstanbul'un iki kıtası arasında deniz altından hızlı bir geçiş sağlayan Avrasya Tüneli, kullanıcı sayısında artışlar kaydediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, tünelin trafik ve kullanım verilerine dair önemli bilgiler paylaştı.

Bakan Uraloğlu'nun yaptığı yazılı açıklamaya göre, Avrasya Tüneli, Asya ve Avrupa kıtalarını birleştiren çift katlı tek kara yolu tüneli olarak hizmet veriyor. 2024 yılı için belirlenen günlük trafik garantisi 70 bin 733 araç iken, bu yılın günlük ortalama geçiş sayısı 73 bin 911'e ulaşarak, tahminleri yüzde 4 oranında aşmış durumda. Nisan ayında ise ortalama günlük geçişler 75 binin üzerine çıkarken, 30 Nisan'da 93 bin 317 araçla yeni bir günlük rekor kırıldı.

Bakan, "Bakanlık olarak ulaşımın her modunda güvenli ve konforlu ulaşım altyapısını güçlendirmek ve vatandaşlarımıza sunmak hedefiyle durmadan, duraksamadan çalışıyoruz. Doğru planlama, doğru zamanlama ve doğru yerlerde yaptığımız yatırımlarla ülkemize dev eserler kazandırıyoruz." ifadelerini kullandı.

22 Aralık 2016'da hizmete açılan Avrasya Tüneli'nden bugüne kadar toplam 132 milyon 373 bin araç geçiş yaptı. Bakan Uraloğlu, 1 Mayıs 2022 itibarıyla motosikletlerin de tünel kullanımına izin verilmesiyle, bugüne kadar toplam 1 milyon 247 bin motosiklet geçişi gerçekleştiğini belirtti. Nisan ayında ise 2 bin 991 motosiklet geçişi kaydedildi.

Tüneldeki araç geçişleri içerisinde motosikletler yüzde 4, minibüsler yüzde 5, otomobiller ise yüzde 91'lik bir paya sahip.

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