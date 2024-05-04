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S&P, Türkiye'nin kredi notunu artırdı! Bakan Mehmet Şimşek'ten dikkat çeken değerlendirme

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
S&P, Türkiye'nin kredi notunu artırdı! Bakan Mehmet Şimşek'ten dikkat çeken değerlendirme

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un (S&P), Türkiye'nin kredi notunu artırmasını değerlendirdi.

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Uygulanan ekonomi programının olumlu sonuçlarının kredi derecelendirme kuruluşlarının kararlarına yansıdığına dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti:

"S&P ülke kredi notumuzu 11 yılın ardından 1 kademe artırırken görünümü pozitif olarak korudu. S&P, Fitch ve Moody's'in pozitif not görünümleri not artışlarının devamının habercisi. Güçlendirerek uygulamaya devam ettiğimiz programımızla ülkemize duyulan güveni en üst seviyeye taşımakta kararlıyız."

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