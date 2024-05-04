Adana Demirspor İstanbul'da 3 puanı kaptı

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında İstanbulspor sahasında Adana Demirspor'a 1-0 mağlup oldu.Abone ol
Trendyol Süper Lig'in 35. hafta mücadelesinde İstanbulspor sahasında Adana Demirspor'u konuk etti. Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmayı konuk ekip 1-0 kazandı.
Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golü 10. dakikada Yusuf Barasi kaydetti.
Bu sonucun ardından Adana Demirspor puanını 44'e yükseltirken küme düşmesi daha önce kesinleşen İstanbulspor, 16 puanda kaldı.
Gelecek hafta Adana Demirspor sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek. İstanbulspor ise deplasmanda Trabzonspor'la karşılaşacak.
İstanbulspor: 0 - Yukatel Adana Demirspor: 1
Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Mehmet Salih Mazlum, Ali Can Alp
İstanbulspor: Mücahit Serbest, Duhaney, Mehmet Yeşil, Deli, Coly, Ali Yaşar, Sambissa (Dk. 61 Jackson), Vorobjovas, Loshaj, Mamadou (Dk. 80 Vefa Temel), Emir Kaan Gültekin
Yukatel Adana Demirspor: Magomedaliyev, İsmail Çokçalış, Manev, Abdulsamet Burak, Muhammedi, Maestro, Michut, Mendoza (Dk. 89 Dorukhan Toköz), Yusuf Barasi (Dk. 63 Tayfun Aydoğan), Yusuf Erdoğan (Dk. 80 Fougeu), Balotelli (Dk. 90 Alioui)
Gol: Dk. 10 Yusuf Barasi (Yukatel Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Dk. 39 Balotelli, Dk. 72 Manev (Yukatel Adana Demirspor), Dk. 64 Ali Yaşar, Dk. 85 Coly, Dk. 85 Duhaney (İstanbulspor)