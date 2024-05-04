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Baykar'dan çalışanlarına dev ikramiye jesti

Baykar'dan çalışanlarına dev ikramiye jesti

İhracat rekorları kıran ve ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayan Baykar, çalışanlarına ortalama 18 maaşa denk gelen kâr payı dağıttı.

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Türkiye, savunma sanayiinin göz bebeklerinden olan insansız hava aracı teknolojisinde attığı adımlar ile tüm dünyanın dikkatini çekmeye devam ediyor.

Yerli ve milli imkanlar ile üretilen insansız hava araçlarıyla adından sıkça söz ettiren Baykar, aynı zamanda alanında dünyanın en fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren şirketi konumunda..

Ancak Baykar, bu kez çalışanlarına yaptığı büyük jestle gündemde.

Çalışanlara 18 maaş kar payı

Baykar, alınan karar doğrultusunda 6 yıldan uzun süredir şirkete emek vermiş veya 2 yılın üzerinde bir süredir birim sorumlusu olarak görev yapan çalışanlarına kâr payı dağıttı.

Bahsi geçen kâr payının yaklaşık 18 maaş civarında olduğu öğrenildi.

"Sizlerle dava arkadaşı olmaktan gurur duyuyoruz"

Söz konusu karar, Baykar yönetimi tarafından personele bir mektup ile bildirildi. Altında Haluk Bayraktar ve Selçuk Bayraktar’ın isimlerinin bulunduğu mektupta şu ifadeler geçti:

Firmamızın kazancının bir kısmını, altı yılın üzerinde bu yolda emek vermiş veya birimlerimizde sorumlu olarak görev yapan, omuz omuza yol yürüdüğümüz siz kıymetli çalışma arkadaşlarımızla paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Her birinizle iftihar ediyor, emekleriniz ve kararlı duruşunuz için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sizlerle dava arkadaşı olmaktan onur duyuyoruz.

Yıllardır omuz omuza çalıştığımız müessesemizin sahibi ve emektarları sizlersiniz. İyi ki varsınız, iyi ki yol arkadaşımız olmuşsunuz… Birlikte daha nice başarılara imza atacağımıza yürekten inanıyoruz. Desteğiniz, yol arkadaşlığınız için en kalbi duygularımızla selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz.

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