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Tarkan'dan sokak hayvanlarıyla ilgili belediyelere çağrı

Tarkan'dan sokak hayvanlarıyla ilgili belediyelere çağrı

Ünlü şarkıcı Tarkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında "Sokak hayvanlarını öldürmek bir çözüm değil. Belediyelerin sokak hayvanları konusuna daha vicdani ve mantıklı çözümlerle yaklaşması gerek" dedi.

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Sokak köpekleri, Türkiye gündeminin en büyük sorunları arasında yer alıyor. Hemen her gün yaşanan köpek saldırıları 7'den 70'e kadar birçok vatandaşa zarar verirken, köpekleri toplayan belediyeler de hayvanseverlerin tepkisiyle karşılaşıyor.

Bu isimlerden biri de ünlü şarkıcı Tarkan.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Tarkan, belediyelere seslendi.

"Daha mantıklı çözümlerle yaklaşılmalı"

"Sokak hayvanlarını öldürmek bir çözüm değil" diyen şarkıcı, şunları söyledi:

Belediyelerin sokak hayvanları konusuna daha vicdani ve mantıklı çözümlerle yaklaşması gerek.

Sokak hayvanları, sistematik kısırlaştırmayla, barınakların artırılmasıyla kontrol altına alınabilir. Bize katliamlar değil, elimizi kalbimize koyarak bulduğumuz çözümler yakışır.

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