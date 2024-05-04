Uğurcan Çakır ve Markus Gisdol arasında gerginlik
Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır ile Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol arasında gerginlik yaşandı.Abone ol
Süper Lig'de Samsunspor'un sahasında Trabzonspor'u 3-1 mağlup ettiği maçın ardından gerilim yaşandı.
Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır, müsabakanın ardından kutlama için sahaya giren Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol'e doğru yöneldi. İkili arasında yaşanan itişme sonrası Uğurcan Çakır'ın Gisdol'a söylendiği anlar yayına yansıdı.
Futbolcuların araya girmesinin ardından olay büyümeden önlenirken, Uğurcan Çakır'ın sinirli bir şekilde soyunma odasına yürüdüğü görüldü.
Uğurcan Çakır'ın sahayı terk etmesinin ardından orta sahada toplanan futbolcular arasında da ufak çaplı tartışma yaşandığı gözlemlendi.