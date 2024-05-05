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Teknopark İstanbul firmaları geleceğin endüstriyel çözümleri fuarına katıldı

Teknopark İstanbul firmaları geleceğin endüstriyel çözümleri fuarına katıldı

Teknopark İstanbul firmaları, geleceğin endüstriyel çözümlerini Hannover Messe 2024 Fuarı'nda sergiledi.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Teknopark İstanbul, çatısı altında faaliyet gösteren 4 firmayla birlikte enerji ve teknoloji odaklı girişimlerin ön plana çıktığı, bu yıl 'endüstriyel dönüşüm' temasıyla gerçekleştirilen ve alanında dünyanın en büyük fuarlarından biri olan Hannover Messe 2024 Fuarı'na katıldı.

Şirketin paydaşı İstanbul Ticaret Odası'nın davetlisi olarak Türkiye pavyonunda yer alan AR-GE firmaları Cloudpeer Global Teknoloji, İnasoft Yazılım Mühendislik Elektronik Otomasyon Bilişim Sistemleri, Onlab Elektrik Elektronik Bilişim Sanayi ve Ticaret ile Move On Teknoloji, geliştirdikleri çözümleri tanıtma fırsatı buldu.

Teknopark İstanbul Genel Müdürü Muhammet Fatih Özsoy, Teknopark İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Burak Kesik ve Teknopark İstanbul ekibi de fuarda yer aldı.

Türkiye'nin Hannover Başkonsolosu Gül Özge Kaya, Hannover Başkonsolosluğu Ticaret Ataşesi Yasemin Özak Coşkun, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürü Prof. Dr. İlker Murat Ar, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç ve beraberindeki İTO Heyeti, şirketin standını ziyaret ederek firmaların çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Almanya'da 22-26 Nisan'da arasında düzenlenen fuara, 'yeşil bir gelecek için' çözümlerini sunmak üzere endüstride inovatif, sürdürülebilir ve dijital dönüşüme öncülük eden 4 binden fazla şirket katıldı.

Fuarın bu yıl öne çıkan endüstri trendleri yapay zeka, karbon-nötr üretim, enerji sistemleri, Endüstri 4.0 ve Üretim-X ile hidrojen ve yakıt hücreleri oldu.

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