BIST 10.277
DOLAR 32,34
EURO 34,81
ALTIN 2.393,53
HABER /  DÜNYA

Yasa dışı Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria'da Filistinlilere ait yerlere geçen ay 347 kez saldırdı

Yasa dışı Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria'da Filistinlilere ait yerlere geçen ay 347 kez saldırdı

İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da, yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin nisan ayında Filistinlilere 347 defa saldırı düzenlediği belirtildi.

Abone ol

Filistin hükümetine bağlı Ayrım Duvarı'na Direniş Heyeti'nden yapılan yazılı açıklamada, geçen ay Yahudi yerleşimcilerin Kudüs dahil Batı Şeria'daki Filistinlilere ait mülklere 347 saldırı düzenlediği bildirildi.

Açıklamada, 21 ve 22 Nisan tarihlerinde 36 Filistin köyüne saldırıda bulunulduğu, 36 evin tamamen, 33 evin de kısmen yandığı bilgisine yer verilen açıklamada, 57 aracın da kısmen ya da tamamen yandığı kaydedildi.

Raporda, İsrail ordusu tarafından Batı Şeria ve Kudüs'te 172 dönüm araziye el konulduğu ve yasa dışı yerleşim birimlerinde 2 bin 288 yeni konut inşa edilmesinin planlandığı ifade edildi.

Bedevi Haklarını Savunma Örgütü (BEYDER) Başkanı Hasan Melihat da Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'nın doğusundaki Eriha bölgesindeki Bedevi topluluğuna iki kez saldırdığını duyurdu.

Filistin haber ajansı WAFA ise Yahudi yerleşimcilerin Ürdün Vadisi'nde Filistinlilere ait bir araca, çadırlara ve mahsullere saldırdığını bildirdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Fidan'dan İsrail'e uyarı: Felakete tanık oluruz!
Bakan Fidan'dan İsrail'e uyarı: Felakete tanık oluruz!
Hamas: Savaşı sona erdirmeyen ateşkes teklifini kabul etmeyeceğiz
Hamas: Savaşı sona erdirmeyen ateşkes teklifini kabul etmeyeceğiz
Aston Villa, Nicolo Zaniolo için kararını verdi
Aston Villa, Nicolo Zaniolo için kararını verdi
Anneler Günü’ne özel hediye bileklik için Pandora Türkiye internet mağazasını ziyaret et.
Anneler Günü’ne özel hediye bileklik için Pandora Türkiye internet mağazasını ziyaret et.
Emine Erdoğan için helikopter pisti yapıldığı" iddiasına yalanlama
Emine Erdoğan için helikopter pisti yapıldığı" iddiasına yalanlama
Uğurcan Çakır ve Markus Gisdol arasında gerginlik
Uğurcan Çakır ve Markus Gisdol arasında gerginlik
ABD halkının yüzde 38'i İsrail için 'çok fazla çaba' harcandığına inanıyor
ABD halkının yüzde 38'i İsrail için 'çok fazla çaba' harcandığına inanıyor
Londra Belediye Başkanı üçüncü kez Sadık Khan oldu
Londra Belediye Başkanı üçüncü kez Sadık Khan oldu
Şırnak'ta cadde ve sokakları su bastı
Şırnak'ta cadde ve sokakları su bastı
İsrail askerleri Batı Şeria'da 6 Filistinliyi öldürdü
İsrail askerleri Batı Şeria'da 6 Filistinliyi öldürdü
Irak'ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi
Tarkan'dan sokak hayvanlarıyla ilgili belediyelere çağrı
Tarkan'dan sokak hayvanlarıyla ilgili belediyelere çağrı