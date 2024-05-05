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Ancelotti'den Cadiz maçı sonrası Arda Güler açıklaması

Ancelotti'den Cadiz maçı sonrası Arda Güler açıklaması

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) 2023-2024 sezonunun şampiyonu Real Madrid oldu. Cadiz'i 3-0 yenen maçta 65 dakika sahada kalan Arda Güler için Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, "Arda Güler çok genç ve sahada yapması gerekeni yaptı. " dedi.

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Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Arda Güler, 65. dakikada yerini Jude Bellingham'a bıraktı. Arda Güler'in maç içindeki hareketleri Bernabeu tribünlerini ayağa kaldırdı.

Arda Güler, denediği 6 çalımın 3'ü başarılı oldu. Güler, Cadiz müsabakasında toplamda 54 kez topla buluştu. 31 pasın 29'unda isabet bulan Arda Güler, yüzde 94'lük ortalama yakaladı. Güler, rakipleriyle girdiği 12 ikili mücadelenin 7'sini kazandı.

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, 3-0 kazanılan Cadiz maçının ardından kameraların karşısına geçerken açıklamalarda bulundu.

"Gençler sürekli gelişiyor"

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve etkileyici bir performans gösteren Arda Güler'in performansını değerlendiren Ancelotti, "Arda Güler çok genç ve sahada yapması gerekeni yaptı. Geçiş dönemini yavaş yavaş tamamlıyoruz. Gençler sürekli gelişiyor." ifadelerini kullandı.

Önceliğinin genç oyunculara süre vermek olmadığını söyleyen deneyimli teknik adam, "Ben Real Madrid'e maçlar kazanmak için imza attım, genç oyunculara süre vermek için değil." diye konuştu.

Ancelotti, "La Liga mükemmel geçti. Çok az hata yaptık. Bu sınırlı bir mutluluk çünkü önümüzde çarşamba günü oynayacağımız (Bayern Münih maçı) çok önemli bir maç var. Hepimizin aklı yüzde 100 o maçta." dedi.

Real Madrid, La Liga'da sezonun bitimine 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti

La Liga'nın 34. haftasında sahasında Cadiz'i 3-0 mağlup ederek puanını 87'ye çıkaran Real Madrid, Barcelona'nın deplasmanda Girona'ya 4-2 mağlup olmasıyla en yakın rakibi Girona ile arasında 13 puan fark oldu.

Ligin bitimine 4 hafta kala şampiyonluğu garantileyen Real Madrid'in ardından Girona 2. (74 puan), Barcelona ise 3. (73 puan) sırada bulunuyor.

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